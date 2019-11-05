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вторник, 05 ноября 2019 21:45

Стартовали съемки нового сериала от студии Marvel

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Стартовали съемки супергеройского сериала "Сокол и Зимний солдат" по комиксам Marvel. Премьера состоится осенью 2020-го на американском стриминговом сервисе Disney+.

Автор: imdb.com
  К ролям Сокола и Зимнего солдата вернутся американские актеры Энтони Маки и Себастиан Стэн.
К ролям Сокола и Зимнего солдата вернутся американские актеры Энтони Маки и Себастиан Стэн.

Первый сезон состоит из 6 серий. Действие происходит после событий фильма "Мстители: Финал". По сюжету, суперсолдат Капитан Америка уходит на пенсию. Свой неразрушимый щит из вибраниума оставляет Соколу. Ветеран Второй мировой войны и лучший друг Капитана Зимний солдат и Сокол объединяют силы в борьбе с террористом Бароном Земо.

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Над сериалом работают американский шоуранер Малкольм Спеллман и канадский режиссер Кари Скогланд.

"Это очень важный день для многих. Просто безумие, — написал в Instagram Спеллман. — Marvel запрещает публиковать фото со съемочной площадки."

К ролям Сокола и Зимнего солдата вернутся американские актеры Энтони Маки и Себастиан Стэн.

Антагониста Барона Земо сыграет немецко-испанский актер Даниэль Брюль.

Киностудия Marvel 2020-го выпустит два фильма. 1 мая состоится премьера фильма "Черная вдова". Супергероиню-шпионку Наташу Романову снова сыграет Скарлетт Йоханссон. 6 ноября выйдет картина "Вечные" о бессмертной расе суперлюдей. Главные роли исполняют Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.

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