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вторник, 26 января 2021 00:45

Стало известно, кто сыграет премьера Великобритании Бориса Джонсона

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Английский актер Кеннет Брана сыграет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в новом мини-сериале "Этот царственный остров".

Речь пойдет про британское общество в период пандемии, антикоронавирусную политику Джонсона, а также о самоотверженной работе врачей, медсестер, ученых и обычных граждан.

Актер сыграл злодея в фильме "Тенет". Также Кеннета Брана можно увидеть в фильмах "Смерть на Ниле", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Дюнкерк", "Тор".

Режиссером выступит Майкл Уинтерботтом.

Автор: Cinematico
  Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона

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"Первая волна пандемии COVID-19 запомнится навсегда. Это было время, когда страна объединилась в борьбе с невидимым врагом. Время, когда люди как никогда остро осознавали важность сообщества. Наш сериал переплетет множество правдивых историй – от Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10, до работников на передовой во всех уголках страны, документируя усилия ученых, врачей, работников домов пожилых людей и политиков, которые делали все, чтобы защитить нас от вируса", - поделился деталями проекта режиссер.

Снимают сериал про первых леди. Недавно стало известно, кто сыграет Мишель Обаму и Бетти Форд. Исполнительницу роли Элеоноры Рузвельт все еще ищут.

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