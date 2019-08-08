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четверг, 08 августа 2019 21:45

Спрашиваю студентов, что такое театр? Не могут ответить - режиссер

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Автор: concert.ua
  Подмена термина начинается со слов "я считаю"
Подмена термина начинается со слов "я считаю"

На Западе боятся навязать друг другу хоть что-то. Но размытость понятий перешла все границы.

Так считает российский режиссер и драматург Иван Вырыпаев. Его называют одним из основоположников новой драмы, пишет журнал "Країна".

"В классе моей дочери задали нарисовать лес. Все изобразили дерева, а один парень - синюю точку. Дети ему сказали, что это не лес. На что учительница ответила: "Лес. Он так его видит". В следующий раз другие тоже рисовали точки. Круто мыслить нестандартно. Но если мы будем говорить детям, что лес - это синяя точка, они никогда не научатся рисовать.

Я преподаю в театральных вузах Варшавы и Москвы. Спрашиваю студентов, что такое театр? Не могут ответить. Неспособны объяснить, что такое искусство. Подмена термина начинается со слов "я считаю". Этот нарциссизм заменяет настоящие знания. Право иметь свое мнение не значит, что оно правильное.

У искусства есть четкое определение: это искусственно созданная модель. Это всегда объект, у которого есть пределы. Картины в музеях в рамках, и ты видишь, что это искусство. Кот на дереве за окном - нет. Становится им, когда сделать фотографию кота".

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В 2016-м режиссер Станислав Жирков поставил спектакль "Иллюзии" по пьесе российского драматурга Ивана Вырыпаева. Ее написал в 2011 году для театра немецкого города Хемниц. Также ставили в московском театре "Практика".

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08
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