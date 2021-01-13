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среда, 13 января 2021 18:45

Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги? - директор "Дикого театра"

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Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги? - директор &quot;Дикого театра&quot;
По словам директора "Дикого театра" Ярославы Кравченко, из-за отсутствия адекватного информирования насчет карантина спектакль "Кицюня" переносили 5 раз. Фото: Facebook

В мае состоялась акция "Стоп культурный карантин". В 25 городах Украины включили устремленные в небо лучи света. Основательница и директор столичного "Дикого театра" Ярослава Кравченко рассказывает, как выжить художникам во время нового локдауна.

Какое влияние имела акция и выполнили ли требования работников культуры?

- Акция привлекла внимание к тому, насколько массовыми являются креативные индустрии в Украине. Обычные граждане считают, что культура - это только артисты или художники. Но это гораздо больше отраслей, которые объединены. Художники еще и работают за кулисами. Это аренда площадок, техника, свет, звук. Как правило, этих людей мы не видим.

Не все требования выполнили. Мы ограничены в количестве зрителей, проведении съемок, спектаклей, массовых мероприятий. Это больно ударило по всей индустрии. Не все независимые театры дожили до конца 2020 года. Некоторые коллеги не выдержали напора, в частности в Харькове. Киевские еще более менее вытягивали. Сократили налоги с 20 до 7 процентов. Позволили получить театральные КВЭДы. ФОПам выплачивают по 8 тыс. гривен. Поэтому можно говорить, что идут навстречу. Украинский культурный фонд впервые дал институциональную поддержку. Однако с ней проблема. Средства, которые должны были прийти в октябре, прислали за два дня до Нового года. За это время должны были распределить их и отчитаться. Это стрессово и трудно.

Какая самая большая проблема в общении с властью во время карантина?

Отсутствие нормальной коммуникации. Есть вбросы в СМИ через ненадежные источники. Говорят, что закрываемся на локдаун. Нам массово звонят зрители. Начинаем готовиться непонятно к чему. Концертные и театральные сферы не столь мобильны. Это большие корабли. Собираешь 20 артистов, техников, арендуешь помещения. Зрители планируют именно это время, именно это место. А тут тебе надо за один день все развернуть. Это очень тяжело. Когда резко ввели карантин выходного дня, в пятницу отменили субботнее представление. А за неделю не могли предупредить? Отвечают: "Так мы писали в прессе". Это ужасно. Каждый политик называет разные даты карантина. Даже между собой не могут согласовать.

Как готовились к локдауну с 8 по 24 января?

Все театры перенесли спектакли и премьеры на начало января. Это создает большую конкуренцию. Зритель, который имел билеты на несколько спектаклей, должен выбрать один. Только в Киеве 28 государственных театров и около 100 независимых. У каждого по премьере. А постоянных зрителей не так много.

Все театры выстроили репертуар до 8 числа, а затем после 24-го. Боюсь, что опять без предупреждения продлят. У нас весной был спектакль "Кицюня", продали все билеты. Переносили его 5 раз. Представьте, это 300 мест. Какие же были терпеливые зрители и актеры. Никто даже не жаловался. Хотя это потери прибыли и репутации. К тому же не по нашей вине. Все бы пережили, если бы было нормальное информирование.

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Есть ли у карантина какие-то плюсы?

Нас очень поддержала аудитория. Делали донейты, участвовали в аукционах, покупали сертификаты. Это такая штука, как подписка на Netflix. Хочешь смотреть качественный контент и уважаешь производителя - оплачиваешь доступ. По крайней мере, чтобы пережили карантин. Это мировая тенденция, которая хорошо что дошла до украинцев. Поняли, что могут комфортно потреблять контент, а не смотреть рекламу 1xbet или Потапа.

Мы сломали традицию, в интернете все бесплатно, и заложили фундамент понимания, что театр онлайн - прибыльный. Показывали представления в Zoom, премьеры "Борщи" и "Лабрадор" состоялись там. Ссылка стоила примерно 100 гривен.

Креативные способы побомжевать мы, конечно, найдем. Но вопрос в том, что платя налоги, мы уже поддерживаем культуру. В наших налогах это заложено, хоть и небольшой процент. Поэтому логично, чтобы они прозрачно доходили.

Имели поддержку из-за рубежа?

В Украине только 6 институтов выиграли грант от немецкого Гете-института. Нам повезло попасть в это число. Реализовали проект Non COVID mobile theatre. Это театр с минимальным набором техники, чтобы можно было легко делать выездные спектакли. Купить проектор, стулья, мобильный свет. Летом показали "Красное, черное и снова красное" в музее под открытым небом Мамаевой слободе. Тогда еще было ограничение на показы в помещениях. Поэтому адаптировались под уличный формат. Выступали под открытым небом, в двориках. Даже в шахте и зоопарке.

Театральный критик Сергей Винниченко считает, что театрального сегмента в Украине не существует: "Существуют единичные театры, театральные деятели. Игроки рынка малоизвестны, материалы для анализа и прогноза отсутствуют. Театральный менеджмент в основном понятия не имеет о собственном позиционировании, стратегия развития до сих пор является синонимом плана постановок, а о собственной истории вспоминают разве что к юбилеям".

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