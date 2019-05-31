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пятница, 31 мая 2019 10:40

Создатель "Чернобыля" опроверг плагиат

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Создатель &quot;Чернобыля&quot; опроверг плагиат
Мазин в Twitter объяснил, что на сцену его вдохновил момент из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего" Принтскрин сериала "Чернобыль"

Один из создателей сериала "Чернобыль" телеканала HBO Крэйг Мазин не использовал в сериале монолог Бабы Приси из пьесы украинского драматурга Павла Арье.

Мазин в Twitter объяснил, что на сцену его вдохновил момент из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего", сообщает "Общественное".

"Нет, я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, не слышал о Бабе Присе. На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в "Голосе Чернобыля" из книги Алексиевич, в котором женщина продолжает доить корову, а солдат - выливать молоко. Впрочем, ее речь - сугубо мое", - отметил создатель сериала.

О якобы сходстве монологов заявили пользователи соцсетей. Впоследствии об этом написал сам Арье в Facebook, отметив, что его "кинули".

Издание "Телекритика" проанализировало оба монолога и пришло к выводу, что в них похожи общие черты, но это вряд ли можно назвать плагиатом.

"Образ несокрушимой бабушки проще принять как архетип, чем за плагиат: логично, что именно сельская летняя жительница выбирает путь сопротивления - у нее крепкая связь с землей, и в силу своего возраста она хочет прожить жизнь не в безопасности, а "дожить" на родной земле", - пишет издание.

Позже сам драматург заявил, что он не называл эту ситуацию плагиатом.

"Я еще никого ни в чем не обвинял. Если память не подводит, я ни разу не говорил слова "плагиат". Возможные нарушения авторских прав заметили мои зрители и подписчики, хорошо знакомы с конкретной пьесой. Просмотрев, я пришел к выводу, что действительно есть повод для дополнительных выяснений, о чем и написал в Facebook. Говорю еще раз, что я пока не знаю, как назвать увиденное и услышанное мной. Единственное, что скажу, - это произвело на меня очень сильное впечатление", - написал он.

Арье получил советы адвокатов относительно дальнейших действий. Сказал, что сам сериал ему нравится.

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"Само явление сериала "Чернобыль" считаю невероятным, прекрасным и очень нам, украинцам, и всем людям на Земле нужным", - подчеркнул он.

Сериал "Чернобыль" стал самым популярным в мире по версии IMDb.

К годовщине Чернобыльской катастрофы американский канал HBO представляет мини-телесериал "Чернобыль", основанный на событиях трагедии 1986-го.

Сценарий 5-серийного сериала написал Крейг Мезин. Премьера запланирована на 6 мая, сообщает Голос Америки.

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