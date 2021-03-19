Современное белорусское искусство покажут в Украине

Выставка "Кожны дзень. Искусство. Солидранисть. Сопротивление" откроется в Мистецьком арсенале. Представляет срез современного белорусского искусства, которое создает и проявляет актуальные формы взаимодействия, сопротивления, коллективности. Фото: Mystetskyi Arsenal

Мистецький арсенал в Киеве готовит выставку современного белорусского искусства "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление". Открытие запланировано на апрель.

Проект развернется на 4 тыс. кв. м. выставочного центра. Расскажет историю протеста и феномена солидарности в Беларуси. Свои работы в экспозиции представят почти полсотни белорусских художников.

"Искусство помогает понять состояние мира, освещает идеи, раны и надежды. Имеет диагностический эффект: зритель, который всегда является одновременно и соавтором, погружается в реальность, с которой имеет дело художник и куратор. Все это способствует нашему пониманию, ощущению истории на кончиках пальцев. Выставка белорусского искусства сейчас, в этот исторический момент, - не только эстетический опыт, хотя он прежде всего. Это также интеллектуальное погружение в причины политической действительности Беларуси и важный жест поддержки белорусской культурной сцены", - директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Люта.

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"Выставка обращается к художественным практикам, которые резонируют с историей и современностью протестных движений и сетей солидарности. Представленные работы исследуют, моделируют и тестируют политическую реальность - или становятся прямой критикой власти и актом несогласия", - говорится в анонсе.

Художественный арсенал продолжает монтаж выставки. Будет готова 25 марта, на День Воли в Беларуси. Из-за локдауна посетителей не будут приглашать, однако презентуют онлайн-программу: 3D-тур, аудиогид, дискуссии с кураторами, художниками и партнерами проекта. Откроют после ослабления карантинных ограничений.

"Кожны дзень" - лозунг, который скандируют протестующие в Беларуси с начала августа 2020-го. Таким образом подчеркивают продолжительность и ритм сопротивления, поддерживая уверенность, что протест продолжится завтра. Заимствуя лозунг, выставка фокусируется на исследовании солидарности, "слабых" тактик сопротивления, революционной поэтики, механизмов государственного насилия и пространственного и архитектурного измерений протеста.