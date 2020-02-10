Советская власть не позволила Пастернаку получить Нобелевскую премию

Любая стадность - прибежище неодаренных, - Борис Пастернак. Фото: syg.ma

Сегодня 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака - поэта, прозаика и лауреата Нобелевской премии 1958 года.

Он должен был получить эту награду за роман "Доктор Живаго" над которым работал в течение 10 лет. Но вынужден был от нее отказаться, из-за давления со стороны советского правительства. Литератора унижали и преследовали до тех пор, пока он не отказался от премии. Фраза "Не читал, но осуждаю" возникла именно во время нападок на Пастернака. Роман напечатали в СССР лишь спустя 31 год после его первой публикации. Впервые он вышел в Италии в 1957 году.

Медаль Нобелевского лауреата вручили сыну писателя - Евгению, только в 1989-м, через 29 лет после смерти автора.

Также Борис Пастернак - автор переводов большинства трагедий Шекспира, что сейчас считаются классическими.

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♦ Несвободная человек всегда идеализирует свою неволю.

♦ Тишина - это лучшее, что я слышал.

♦ Жизнь посвящает очень немногих в то, что она с ними делает.

♦ Любая любовь является переход в новую эру.

♦ Любая стадность - прибежище неодаренных.

29 января 1860-го родился писатель и драматург Антон Чехов. Он - единственный русский классик, который не написал ни одного романа. Всего им было создано около 900 произведений. Самые известные - рассказы "Палата № 6", "Человек в футляре", "Дама с собачкой", повесть "Драма на охоте", пьесы "Вишневый сад", "Три сестры", "Чайка".