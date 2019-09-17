Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

20 сентября 1934-го в Риме родилась актриса и певица Софи Лорен.

Считают, что лучшую роль в своей карьере София Лорен сыграла в ленте режиссера Витторио Де Сика "Чочара" (1960). За эту роль она была признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале, получила "Оскар" и множество других международных кинонаград.

София Лорен родилась в Риме. Тогда она еще называлась София Шиколоне и была внебрачным ребенком актрисы. Жила в нищете в бедной части Неаполя. Лорен так говорит о себе:

"Когда во время съемок в фильме в одной из сцен нужно было расстроиться, то мне достаточно было вспомнить о детстве. Много лет мы ели только суп и 100 граммов хлеба в день. У меня никогда не было плаща и могла считать за счастье, когда зимой доставала ботинки. В 9 лет сирены, предупреждающее о авиабомбардировках, вызвали у меня страшную головную боль. Тогда мы часто ходили ночевать в железнодорожный тоннель, чтобы спастись от бомбардировок. Голодали. Даже в первые годы своей карьеры в кино я привыкла засыпать с кусочком хлеба в руках, потому что хотела иметь уверенность, что когда проснусь, то буду иметь хлеб при себе".

Бедное, голодное детство - это лишь часть правды о тех временах. Но мать сумела разбудить и развить в ней решимость и большие амбиции. Она хотела, чтобы София достигла того, что ей самой не удалось. А судьба помогала. Шест - так ее дразнили в детстве, скоро превратилась в красивую девочку. Она впервые стартовала в конкурсе красоты в 14 лет и получила тогда титул "Принцессы моря". После этого мать забрала ее в Рим. Там они обе снялись в 1951 году статистками одном из фильмов.

Жизнь быстро набирала обороты. София участвовала в различных конкурсах красоты. Наконец на конкурсе "Мисс Италия" получила титул "Мисс элегантность". Но не титулы оказались важными. На одном из таких конкурсов познакомилась с кинопродюсером Карлом Понти. Софии не было еще и 15 лет, когда 40-летний Понти подписал с ней контракт, заменив ее фамилию на Лорен и занялся ее карьерой.

Коренастый низкорослый Понти был на 20 см ниже Лорен, которая должна была 173 см роста. Он сделал из провинциалки настоящую даму и актрису.

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Карло Понти пригласил ее на съемки. Сразу предложил укоротить нос и похудеть, потому что якобы в Софи широковатые бедра. Но она отказалась. Красавица должна была изменить свою походку. Она должна была так покачивать бедрами, идя вдоль шеренги открытых тумбочек, чтобы их дверцы захлопывались. Понти велел ей читать Оноре де Бальзака, Стендаля, Льва Толстого и Антона Чехова. А через два года дал большую роль в ленте "Африка над морями". А дальше добился, чтобы с Лорен постоянно подписывали контракты на съемки.

Актриса признается, что влюбилась в него еще сильнее именно благодаря тому, что он был на 24 года старше ее и напоминал отца, которого никогда не было. "Он как бы" удочерил "меня, а я будто; вышла замуж за "отца". Это именно он открыл меня, будто "родил" во второй раз. Я нуждаюсь только в нем и больше ни в ком".

"Карло любил меня и поддерживал, я знала об этом, - пишет Софи Лорен в мемуарах. - Мое чувство к нему тоже росло". Но он был женат, отцом двоих детей и оставлять жену пока не хотел. Софи, чтобы достичь своего, пошла ва-банк, вскружив голову партнеру по фильмам - Кэрри Гранту. Тот присылал ей огромные букеты цветов, водил ужинать, наконец сделал предложение. Понти испугался - он поверил, что теряет любимую.

"И вот наконец он прислал мне маленькую коробочку, в которой было обручальное кольцо", - пишет Лорен дальше.

Но Ватикан не давал разводов - в Италии их разрешат только в 1970-х. Адвокаты продюсера в итоге посоветовали ему развестись в Мексике, где все было либеральнее, и там же жениться с Софи Лорен. Чтобы не ехать туда, оформили брак по доверенности. Но через несколько дней прибежал обеспокоеный Понти:

"Милая, у меня плохая новость. Ватикан не признает моего развода в Мексике".

"Я больше не вынесу этого, - забилась в истерике актриса". - Я ждала этого шесть лет! Я убью тебя. Я хочу замуж, я хочу семью, ребенка!"

"Знаю, любимая, - прижал ее Карло - тоже этого хочу, я придумаю что-то".

В Италии католическая церковь называла действия супругов незаконными юридически и недействительными перед Богом. Понти и Лорен отлучили от причастия. Даже домохозяйки подписывали петиции, требуя от правительства наказать грешников и двоеженцев. Им по итальянскому законодательству угрожал арест. Супруги поселились в Швейцарии. Весь медовый месяц Софи проплакала.

В 1959-м Лорен и Понти объявили, что аннулировали мексиканский брак, и вернулись в Италию. С тех пор, хотя и жили вместе, но снимали апартаменты под вымышленными именами и на все светские мероприятия ездили отдельно.

"Это было ужасная и глупая жизнь, но игра в полицейских и воров вносила хоть какое-то оживление. Мы напоминали двух любовников, которые скрываются от ревнивого мужа", - вспоминает актриса.

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Они официально поженились через семь лет. Выход нашла жена Понти, которая была юристом. Троица поменяла итальянское гражданство на французское и оформила развод и брак.

С детьми у актрисы тоже долго не складывалось. Она пережила четыре выкидыша.

"Я все, о чем только можно мечтать: красоту, любящего мужа, роскошный дом, полно драгоценностей, меня знает весь мир, но у меня нет того, что хочу больше всего - ребенка, - жаловалась Софи сестре Марии. - Я на грани депрессии".

Она забеременела в пятый раз.

"Я чувствую, что это снова произойдет, - беспокоилась. - Это всегда случается на третьем месте".

"Нет, все будет в порядке, если вы будете выполнять мои требования, - говорил врач. - Всю беременность вы проведете в постели. О съемках забудьте, из комнаты никуда не выходить, чтобы не нервничать. Телевизор не смотреть, не разговаривать по телефону, заткнуть уши ватой, чтобы вдруг не испугаться громкого крика или звука. Вставать с постели можно только три раза в день на час".

Отель в Женеве, где жила под наблюдением врачей актриса, окружили журналисты. Придумывали разные истории. К примеру, якобы с актрисой живет женщина, которая родит ребенка за деньги. А поклонники заваливали цветами и открытками.

"Как ты там выдерживаешь целые дни в постели, милая? Прислать тебе книг?" - звонил Понти - единственный, с кем Софи могла разговаривать.

"Ну, медведи же спят полгода в берлоге, и я выдержу".

К концу беременности выяснилось, что ребенок перевернулся в утробе, надо делать кесарево сечение. Поэтому Софи Лорен выбрала дату рождения сына сама - 29 декабря. В этот день в 1968 ей исполнилось 34. 12 лет она ждала появления малыша и вот он родился - Понти Карло-младший. Через четыре года, вновь после 9-месячной изоляции, актриса родила сына Эдуардо. Он станет режиссером, в фильме которого Лорен сыграет свою сотую по счету роль. А его старшего брата ждала судьба известного дирижера.

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* * *

В течение десятилетий София была символом женственности. Время от времени в прессе появлялись интервью, в которых София делилась своими секретами красоты. Свою фигуру она сохранила благодаря итальянским спагетти, кожу консервируют маски на основе молока, но самый главный ее секрет заключается в чем-то другом. Она говорит: "Для удержания формы не стоит закрываться в своей норе. Я просто стараюсь интересоваться жизнью, иметь свет радости в своих глазах. Даже мои морщины кажутся веселыми". София утверждает, что не боится старости: "Никогда, даже когда была молодой, не считала, что красота является единственной вещью, которую я имею. Поэтому не боюсь морщин, меня не беспокоит старение. Скорее меня беспокоит мир, его будущее, болезни, СПИД, слишком много свободы, страх за детей ... "

Супруги оставили Италию еще в 1980 году. София Лорен живет под Женевой, где имеет изысканный дом, наполненный антиквариатом, персидскими коврами и фарфором. Здесь, среди своих близких, она чувствует себя лучше. 2007-м не стало Карло Понти, с которым она прожила в браке 41 год.

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Классический стиль 60-х - это брови Софи Лорен. Внешние кончики торчали вверх, делая взгляд немного "хищным" и дерзким. Сама Софи уделяла бровям самое пристальное внимание, тщательно прорисовывая их карандашом.

7 раз снялась на обложке журнала Life в течение 1950-1960-х годов.

Ее называют одной из десяти самых красивых актрис мира. Режиссер Федерико Феллини сравнивал Лорен с Моной Лизой.

В начале 1950-х, когда Софи Лорен только пришла в кино, она снялась топлесс в нескольких фильмах. Впоследствии все эти ленты Карло Понти выкупил, чтобы избежать скандалов. В 2007 году, когда Софи Лорен было 73 года, она снялась обнаженной для календаря "Pirelli".

19 дней в тюрьме провела Софи Лорен из 18 мая до 5 июня 1982 года. Причина - за неуплату налогов. Конфисковали коллекцию картин известных художников из дома супругов в Риме. Софи могла бы не приезжать в Италию - они с Карло давно уже жили в Швейцарии. Но она прилетела и в аэропорту была арестована. Руководство женской тюрьме позволило звезде не носить тюремную одежду. Все это время ее сторонники забросали тюрьму цветами. Пребывание там актриса назвала адом, ибо из-за криков заключенных не могла спать по ночам.

Архиепископ Генуи в свое время пошутил, что Ватикан вообще против клонирования людей, но ради Софи Лорен готов сделать исключение.