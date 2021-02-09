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вторник, 09 февраля 2021 16:05

Сняли сериал о домогательствах режиссера к дочери

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Сняли сериал о домогательствах режиссера к дочери
Сун-й Превен родом из Сеула, Южная Корея. Попала в США, когда ее удочерила актриса Миа Фэрроу. Последняя более 10 лет встречалась с режиссером Вуди Алленом. После разрыва он женился на Сун-й Превен, которая тогда была студенткой колледжа. Отрицает, что имели сексуальную связь в ее несовершеннолетнем возрасте. Фото: Venturelli / WireImage

Канал HBO выпустил тизер документального сериала "Аллен против Фэрроу". Состоит из 4 серий о скандале в семье американского режиссера Вуди Аллена.

Речь пойдет об истории многолетних обвинений Вуди Аллена в сексуальном насилии над собственной дочерью. После развода с Мией Фэрроу, режиссер женился на их приемной дочери. Ее братья и сестры обвинили Аллена в домогательствах.

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Режиссеры - номинанты на "Оскар" Кирби Дик и Эми Циринг. Пообщались с членами семьи Аллена, собрали архивные материалы, интервью с адвокатами и обвинителями.

Из-за обвинений в сексуальных домогательствах кинокомпания Amazon Studios разорвала контракт с режиссером Вуди Алленом. Он требует возмещения в размере $68 млн. Заявил, что "Amazon знали про безосновательные утверждения 25-летней давности задолго до заключения договора".

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