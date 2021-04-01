Сняли продолжение комедии "Мои мысли тихие"

В сеть выложили трейлер комедии "Мои мысли тихие 2". Значительную часть фильма уже сняли, сценарий писали две недели.

Первая часть фильма закончилась тем, что мама отпустила сына во взрослую жизнь. Он встречает девушку, планируют свадьбу, однако препятствием становится сама мама, которая возвращается в Украину лечить зубы.

"Она 2 года слонялась по Бельгии - собирала клубнику под Антверпеном, мыла посуду в Генке, убирала в борделях в Брюгге ... Сегодня - Ирма Витовская возвращается. Еще больше драмы, еще больше шуток о росте, шокирующей правды и отсылок к Дэвида Линча. в новом фильме - "Мои мысли тихие 2. Продолжение". Скоро (насколько это возможно) ", - говорится в анонсе.

Главные роли исполняют Ирма Витовская, Андрей Лидаговский, Каролина Мруга. Последнюю режиссер Антонио Лукич заметил на съемочной площадке сериала "Секс, Инста и ВНО". Для актрисы роль станет дебютом в полнометражном кино. В эпизодах также появится актриса и звезда шоу "Холостячка" Ксения Мишина.

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"Сиквел родился, возможно, даже раньше первый фильм. Уже когда мы делали первую часть, мне было довольно скучно работать над темой, потому что я ее, вроде бы, уже пережил, а вторая часть как-то естественно напрашивалась, чтобы быть созданной. Это тема того, как наши родители отпускают нас во взрослую жизнь. Этот конфликт, понятный мне и, я думаю, многим, стал поводом для написания сценария ", - говорит сценарист и режиссер Антонио Лукич, передает" Интерфакс ".

Автор: Youtube В комедии “Мои мысли тихие” Ирма Витовская сыграла таксистку из Ужгорода. Едет в путешествие с сыном, чтобы отговорить его эмигрировать в Канаду. Воплотил Андрей Лидаговский. Фото: Youtube

Фильм "Мои мысли тихие" собрал в прокате более 9 млн грн. Получил Специальную премию жюри на кинофестивале в Карловых-Варах, награду Discovery Award на кинофестивале Raindance в Лондоне и приз зрительских симпатий на Одесском кинофестивале. Лента также получила "Золотую Волчка" в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль" - Ирма Витовская. Станет первым украинским фильмом, который появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe. Релиз планируется осенью 2020-го.