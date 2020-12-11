Снуп Догг курит коноплю 80 раз в день

Рэпер Снуп Дог сделал курение конопли частью своего имиджа. Нанял помощника, который делает ему сигареты. За это получает 50 000 долларов в год. Фото: Instagram

11 декабря 1993 года дебютный альбом Doggy Style рэпера 49-летнего Снуп Догга возглавил чарт США. За 1-ю неделю продал 806 тыс. копий. На сегодня - 35 млн. Это до сих пор самый успешный альбом музыканта.

Во время записи этого альбома Снуп Догга арестовали в связи со смертью главаря банды Калифорнии. Считали, что рэпер управлял машиной, с которой выстрелил его охранник. Обоих оправдали. Дело в суде тянули еще 3 года.

Больше всего Снуп Догг известен благодаря любви к курению конопли. Сделал это частью имиджа и собственной торговой марки. 2013-го утверждал, что курит по 80 раз в день. Лечил коноплей мигрени.

В интервью журналу Rolling Stone признался, что год работал сутенером. Это продолжалось с 2003 по 2004. Бросил, чтобы проводить больше времени с семьей: "Это дерьмо - мое призвание, это было весело. Делал так же часто, как съемки", - говорил рэпер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шокирующий фильм о Второй мировой вышел в прокат

С женой знаком со средней школы. Развелись, когда на полгода Снуп Догг попал в тюрьму из-за хранения кокаина. Опять поженились через 4 года. У пары трое детей. Татуировки жены и брата Снуп Догг сделал на руках.

В августе Тина Кароль и Снуп Догг выпустили совместную песню Blow Your Mind. Релиз состоялся на американском лейбле Bentley Records, с которым Кароль заключила контракт в марте 2019 года.