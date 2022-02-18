Скандал вокруг нацотбора: Ярослав Лодыгин подал в отставку

Ярослав Лодыгин подал в отставку. Фото: Суспільне

Судья нацотбора Евровидения-2022 Ярослав Лодыгин подав в отставку.

Пока неизвестно, кто заменит его в должности главы оргкомитета по нацотбору. Об этом сообщает Суспільне.

Член наблюдательного совета Суспільного мовлення Вадим Миский заявил, что Лодыгин сам подал в отставку.

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"Надеюсь, Лодыгин в будущем сможет продолжить сотрудничество с Суспільним в других ролях",– написал Миский в Facebook.

После обвинений в нечестном судействе на Нацотборе Евровидения-2022, Ярослав Лодыгин заявлял, что готов уйти в отставку, чтобы подтвердить чистую репутацию Суспільного.