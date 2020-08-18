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вторник, 18 августа 2020 20:42

Скандал из-за России: парня отстранили от участия в Детском Евровидении-2020

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Скандал из-за России: парня отстранили от участия в Детском Евровидении-2020
Бабушка Ткачука нарушила условия нацотбора на Детское Евровидение. Фото: кадр из видео на Youtube

12-летнего Максима Ткачука не пустили на Детское Евровидение-2020. Такое решение приняли организаторы конкурса. В Facebook председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в феврале и марте парень участвовал в конкурсе Stars of the Albion. Там он исполнил песню "Смуглянка".

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Организатором мероприятия был орган исполнительной власти России - компания "Русский дом / Представительство" Россотрудничества "в Лондоне". О том, что Ткачук участвовал в этом конкурсе, бабушка не указала, чем и нарушил правила национального отбора на Детское Евровидение.

В этом году Украина примет участие в Детском Евровидении-2020, которое пройдет 29 ноября в столице Польши - Варшаве. Национальный отбор для участия Украины в конкурсе объявят уже в августе.

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