Шевченко написал "Завещание"

 
Ексклюзивы
1/5
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 2214
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 180
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 423
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17289
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 828
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2583
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2196
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
2
16
6
12
5
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Стали известны имена тренеров &quot;Голосу країни-11&quot;
Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"
Видео
Все видео
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 162
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17289
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 279
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1314
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1962
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 декабря 2020
Просмотров: 270
Камера схову
У нашому роду було немало людей легких і веселих. Були й другі, серйозні. Вони казали про перших: "І як ото воно так примудряється — що б не ...
пятница, 25 декабря 2020 12:57

Шевченко написал "Завещание"

  Комментировать
Шевченко написал &quot;Завещание&quot;
31-летний Тарас Шевченко написал "Заповіт" в ночь на 25 декабря 1845 года. Из-за болезни легких решил, что умрет. Выздоровел и прожил еще 16 лет. Фото: Укрінформ

В ночь на 25 декабря 1845 года Тарас Шевченко написал "Заповіт".

Находился в селе Вьюнище у Переяслава Киевской области. Участвовал в археологической экспедиции. Из-за дождя у поэта началось двустороннее воспаление легких.

Поселился в чужом доме. Болезнь ухудшалась и Шевченко казалось, что он не выживет. В ночь на Рождество написал "Заповіт". Поэт выздоровел и прожил еще 16 лет.

Впервые "Завещание" напечатали в издании "Новыя стихотворѣнія Пушкина и Шевченки" в Лейпциге в 1859 году. Композитор Николай Лысенко в 1868 году написал к "Заповіту" музыку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Презентовали песню на стихи Юрия Издрика

Переведенный на около 150 языках народов мира.

Стихотворение является призывом к освободительной борьбе украинского народа от порабощения Российской империей. 1941-го члены ОУН обязались выполнять "Заповіт" Тараса Шевченко и помогать всем народам, оказавшимся под властью Москвы.

В прокат вышел комедийный боевик "Бесславные крепостные". Самурай случайно попадает в Украину, знакомится с молодым Шевченком. Решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа, за сюжетом.

"Я мог бы сделать, чтобы Шевченко убивал всех катаной и омывался кровью врагов. Рисовал бы ею картины. То есть это было бы более радикальное, эксплуатационное кино в стиле Роберта Родригеса. Но мы не пошли так далеко, - говорит режиссер Роман Перфильев. - На экране гиперболизированный образ, но не карикатурный. Мы хотели немного похулиганить, но не забывать, чтобы Шевченко воспринимался как человек. Поэтому любит, обладает чувством юмора, подвергается избиениям от людей пана. Это не Мачете, который непрерывно режет всех налево и направо".

Вдохновлялся лентой "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино, творчеством Акиры Куросавы, фильмами о восточных боевых искусствах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко написал "Завещание"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Шевченко написал "Завещание"

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 35129
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 2 Просмотров: 11736
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 8109
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
6
 1 Просмотров: 7470
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
8
 Просмотров: 6867
Культура
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
 Просмотров: 180
Дисней взяли на работу аниматора, который обещал "надрать им зад"
Дисней взяли на работу аниматора, который обещал "надрать им зад" Просмотров: 288
Netflix убрал из каталога фильмы с участием Деппа
Netflix убрал из каталога фильмы с участием Деппа Просмотров: 387
"Главный герой агрессирует и постоянно куда-то спешит" - критик о фильме "Домой"
"Главный герой агрессирует и постоянно куда-то спешит" - критик о фильме "Домой"
 Просмотров: 54
Премьеры недели: Шевченко-самурай, джаз для детей и итоги 2020-го
Премьеры недели: Шевченко-самурай, джаз для детей и итоги 2020-го Просмотров: 36
Больше всего комментируют
16
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
3
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
2
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
2
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
1
Назвали космические зарплаты украинских футболистов
Голосов: 443
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть