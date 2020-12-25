Шевченко написал "Завещание"

31-летний Тарас Шевченко написал "Заповіт" в ночь на 25 декабря 1845 года. Из-за болезни легких решил, что умрет. Выздоровел и прожил еще 16 лет. Фото: Укрінформ

В ночь на 25 декабря 1845 года Тарас Шевченко написал "Заповіт".

Находился в селе Вьюнище у Переяслава Киевской области. Участвовал в археологической экспедиции. Из-за дождя у поэта началось двустороннее воспаление легких.

Поселился в чужом доме. Болезнь ухудшалась и Шевченко казалось, что он не выживет. В ночь на Рождество написал "Заповіт". Поэт выздоровел и прожил еще 16 лет.

Впервые "Завещание" напечатали в издании "Новыя стихотворѣнія Пушкина и Шевченки" в Лейпциге в 1859 году. Композитор Николай Лысенко в 1868 году написал к "Заповіту" музыку.

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Переведенный на около 150 языках народов мира.

Стихотворение является призывом к освободительной борьбе украинского народа от порабощения Российской империей. 1941-го члены ОУН обязались выполнять "Заповіт" Тараса Шевченко и помогать всем народам, оказавшимся под властью Москвы.

В прокат вышел комедийный боевик "Бесславные крепостные". Самурай случайно попадает в Украину, знакомится с молодым Шевченком. Решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа, за сюжетом. "Я мог бы сделать, чтобы Шевченко убивал всех катаной и омывался кровью врагов. Рисовал бы ею картины. То есть это было бы более радикальное, эксплуатационное кино в стиле Роберта Родригеса. Но мы не пошли так далеко, - говорит режиссер Роман Перфильев. - На экране гиперболизированный образ, но не карикатурный. Мы хотели немного похулиганить, но не забывать, чтобы Шевченко воспринимался как человек. Поэтому любит, обладает чувством юмора, подвергается избиениям от людей пана. Это не Мачете, который непрерывно режет всех налево и направо". Вдохновлялся лентой "Джанго освобожденный" Квентина Тарантино, творчеством Акиры Куросавы, фильмами о восточных боевых искусствах.