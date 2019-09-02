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понедельник, 02 сентября 2019 11:44

Шестой альбом Тейлор Свифт стал рекордным

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Шестой альбом Тейлор Свифт стал рекордным
Шестой альбом Тейлор Свифт Lover побил рекорды. Фото: politeka.net

Новый альбом американской певицы Тейлор Свифт под названием Lover побил рекорд.

За неделю продали 867 тыс. экземпляров, из них 679 тысяч - в США, пишет Billboard.

После выпуска Lover Тейлор Свифт стала первой певицей, 6 разных альбомов которой продаются в первую же неделю тиражом не менее 500 тыс. экземпляров.

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В истории Великобритании певица - единственная, чьи 4 альбома занимали 1-е место в чартах Billboard в течение 10 лет. Кроме Lover, в чарт попали также ее популярные альбомы Red, "1989" и Reputation.

Песня американской певицы Билли Айлиш с весеннего релиза прервала рекордную 19-недельное доминирование хита рэппера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot-100. На вершине чарта оказалась ее песня Bad Guy.

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