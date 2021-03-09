Сериал от Netflix "Ферзевый гамбит" станет бродвейским мюзиклом

24-летняя Аня Тейлор-Джой сыграла главную роль в мини-сериале от Netflix "Ферзевый гамбит". Стал рекордсменом платформы, его посмотрели 62 млн зрителей. Фото: Netflix

По мотивам мини-сериала от Netflix "Ферзевый гамбит" поставят бродвейский мюзикл.

15-летняя Бет Гармон живет в детском приюте. Обнаруживает в себе талант игры в шахматы. Становится знаменитой после победы на чемпионате США. Чтобы стать лучшим гроссмейстером мира, должна преодолеть наркотическую зависимость и эмоциональные срывы, по сюжету.

Производством мюзикла занимается компания Level Forward, которую основала дочь Уолта Диснея Эбигейл. Кто сыграет в постановке и когда состоится премьера, пока неизвестно.

В основу сюжета сериала лег роман Уолтера Тевиса, изданный в 1983 году. "Ход королевы" посмотрели 62 млн зрителей, стал рекордсменом Netflix. Получил 2 "Золотых глобуса" и 2 награды Critics' Choice Awards. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снимет свой самый дорогой проект

В США за первые 3 недели после премьеры продажи шахмат выросли на 87%. Книг о них - на 603%. До 2020-го продажи шахматных книг и наборов на протяжении многих лет оставались неизменными или снижались. В Google поиск по запросу "шахматы" вырос на 364%.

"Сериал от Netflix поможет изменить стереотип, что шахматы - игра для ботанов", - говорит Юдит Полгар из Венгрии, которую считают самой молодой и успешной женщиной-гроссмейстером в истории. Начала играть в 15 лет. - Также популяризирует шахматы среди девушек. Надеюсь, они получат поддержку от родителей, учителей и тренеров. Смогут максимально реализовать потенциал".

"Ферзевый гамбит" выстрелил, но это не сериал десятилетия, а один из неплохих за прошлый год. Так считает писатель и сценарист, шахматист Михаил Брыных. Рассказал Gazeta.ua о ключевых особенностях и факторах успеха семисерийной драмы "Ферзевый гамбит" американского режиссера и сценариста Скотта Фрэнка. "Мы привыкли, что незначительный бюджет в голливудских и европейских фильмах почти автоматически означает, что снято как попало, - говорит Михаил Брыных. - Надо отдать должное создателям, "Ферзевый гамбит" качественный в деталях. Казалось бы, нафига картине такая натуральная шахматная начинка? Для чего брать консультантом Гарри Каспарова (российский гроссмейстер, бывший чемпион мира по шахматам. - Gazeta.ua), чтобы он ставил матчи, заставлял грамотно разыгрывать? В этом не было необходимости. На это обращает внимание 0,01 процентов зрителей, имеющие квалификацию не ниже, чем хотя бы 2-3-й разряд. Однако заморочились. Им важно, чтобы об этом все сказали, написали, отметили.