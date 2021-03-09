Сериал от Netflix "Ферзевый гамбит" станет бродвейским мюзиклом

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление не закончилось - для чего в центре Киева собрались крымчане
Сопротивление не закончилось - для чего в центре Киева собрались крымчане
Просмотров: 81
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Просмотров: 81
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1773
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 918
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 279
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1350
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1485
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 666
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1458
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2160
Фото
Все фото
9
8
4
5
6
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Видео
Все видео
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
"Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале
"Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале
Украина - не Швейцария, мифы о Донбассе и правда о пиратстве: что смотреть в украинском YouTube
Украина - не Швейцария, мифы о Донбассе и правда о пиратстве: что смотреть в украинском YouTube
Творцу "Червоной руты" было бы 72: в чем гений Ивасюка
Творцу "Червоной руты" было бы 72: в чем гений Ивасюка
Показали трейлер нового супергеройского фильма от Netflix
Показали трейлер нового супергеройского фильма от Netflix
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Просмотров: 81
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 207
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1773
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 918
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 54
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
вторник, 09 марта 2021 18:18

Сериал от Netflix "Ферзевый гамбит" станет бродвейским мюзиклом

  Комментировать
Сериал от Netflix &quot;Ферзевый гамбит&quot; станет бродвейским мюзиклом
24-летняя Аня Тейлор-Джой сыграла главную роль в мини-сериале от Netflix "Ферзевый гамбит". Стал рекордсменом платформы, его посмотрели 62 млн зрителей. Фото: Netflix

По мотивам мини-сериала от Netflix "Ферзевый гамбит" поставят бродвейский мюзикл.

15-летняя Бет Гармон живет в детском приюте. Обнаруживает в себе талант игры в шахматы. Становится знаменитой после победы на чемпионате США. Чтобы стать лучшим гроссмейстером мира, должна преодолеть наркотическую зависимость и эмоциональные срывы, по сюжету.

Производством мюзикла занимается компания Level Forward, которую основала дочь Уолта Диснея Эбигейл. Кто сыграет в постановке и когда состоится премьера, пока неизвестно.

В основу сюжета сериала лег роман Уолтера Тевиса, изданный в 1983 году. "Ход королевы" посмотрели 62 млн зрителей, стал рекордсменом Netflix. Получил 2 "Золотых глобуса" и 2 награды Critics' Choice Awards. Главную роль исполнила 24-летняя Аня Тейлор-Джой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix снимет свой самый дорогой проект

В США за первые 3 недели после премьеры продажи шахмат выросли на 87%. Книг о них - на 603%. До 2020-го продажи шахматных книг и наборов на протяжении многих лет оставались неизменными или снижались. В Google поиск по запросу "шахматы" вырос на 364%.

"Сериал от Netflix поможет изменить стереотип, что шахматы - игра для ботанов", - говорит Юдит Полгар из Венгрии, которую считают самой молодой и успешной женщиной-гроссмейстером в истории. Начала играть в 15 лет. - Также популяризирует шахматы среди девушек. Надеюсь, они получат поддержку от родителей, учителей и тренеров. Смогут максимально реализовать потенциал".

"Ферзевый гамбит" выстрелил, но это не сериал десятилетия, а один из неплохих за прошлый год.

Так считает писатель и сценарист, шахматист Михаил Брыных. Рассказал Gazeta.ua о ключевых особенностях и факторах успеха семисерийной драмы "Ферзевый гамбит" американского режиссера и сценариста Скотта Фрэнка.

"Мы привыкли, что незначительный бюджет в голливудских и европейских фильмах почти автоматически означает, что снято как попало, - говорит Михаил Брыных. - Надо отдать должное создателям, "Ферзевый гамбит" качественный в деталях. Казалось бы, нафига картине такая натуральная шахматная начинка? Для чего брать консультантом Гарри Каспарова (российский гроссмейстер, бывший чемпион мира по шахматам. - Gazeta.ua), чтобы он ставил матчи, заставлял грамотно разыгрывать? В этом не было необходимости. На это обращает внимание 0,01 процентов зрителей, имеющие квалификацию не ниже, чем хотя бы 2-3-й разряд. Однако заморочились. Им важно, чтобы об этом все сказали, написали, отметили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сериал от Netflix "Ферзевый гамбит" станет бродвейским мюзиклом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Самый успешный альбом группы критиковал президента США

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 50007
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 18045
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 9504
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9315
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 6129
Культура
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
 Просмотров: 117
Самый успешный альбом группы критиковал президента США
Самый успешный альбом группы критиковал президента США
 Просмотров: 144
Объявили лауреатов Шевченковской премии
Объявили лауреатов Шевченковской премии Просмотров: 270
Жадан выступил в колонии
Жадан выступил в колонии Просмотров: 243
Олигархи ошибаются. Они не убегут на персональных самолетах
Олигархи ошибаются. Они не убегут на персональных самолетах
 Просмотров: 1863
Больше всего комментируют
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
2
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
1
Какие сексуальные фантазии могут стать реальностью
Голосов: 53
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть