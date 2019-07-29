Сериал анти-утопию "Рассказ служанки" продлили на 4 сезон

Телеканал Hulu сообщил о продлении сериала-антиутопии "Рассказ служанки" на 4 сезон.

Подтверждение появилось в разгар показа 3-го сезона, который рассказывает о военном мини-государстве Галаад.

Сюжет 4-го сезона пока не известен, но он будет продолжением прошлых сезонов.

Автор: Hulu Сериал "Рассказ служанки" продлят на 4 сезон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директор HBO отреагировал на петицию, которая требовала переснять "Игру престолов"

Hulu не анонсировал дату выхода новой части сериала, но вероятно премьера запланированана 2020 год.

Также, скорее всего, мы снова увидим знакомых нам героев и актеров Элизабет Мосс, Ивонна Страховски, Джозефа Файнса, Алексис Бледел, Самиру Вайли, О. Т. Фагбенле, Макса Мингелла и других.

"Рассказ служанки" - американский телесериал. Премьера сериала состоялась 26 апреля 2017 на онлайн-платформе Hulu. Сюжет сериала разворачивается в будущем, в вымышленном тоталитарном обществе - Республике Галаад, которое фактически является псевдо-религиозной теократией. Страна находится на территории современных США. В будущем только одна из ста женщин может родить здорового ребенка, поэтому таких женщин собирают в специальные лагеря, где их готовят к единой цели - зачать и родить ребенка для офицеров, чьи жены не способны это сделать.