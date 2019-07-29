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понедельник, 29 июля 2019 11:09

Сериал анти-утопию "Рассказ служанки" продлили на 4 сезон

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Телеканал Hulu сообщил о продлении сериала-антиутопии "Рассказ служанки" на 4 сезон.

Подтверждение появилось в разгар показа 3-го сезона, который рассказывает о военном мини-государстве Галаад.

Сюжет 4-го сезона пока не известен, но он будет продолжением прошлых сезонов.

Автор: Hulu
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Сериал "Рассказ служанки" продлят на 4 сезон

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Hulu не анонсировал дату выхода новой части сериала, но вероятно премьера запланированана 2020 год.

Также, скорее всего, мы снова увидим знакомых нам героев и актеров Элизабет Мосс, Ивонна Страховски, Джозефа Файнса, Алексис Бледел, Самиру Вайли, О. Т. Фагбенле, Макса Мингелла и других.

"Рассказ служанки" - американский телесериал. Премьера сериала состоялась 26 апреля 2017 на онлайн-платформе Hulu. Сюжет сериала разворачивается в будущем, в вымышленном тоталитарном обществе - Республике Галаад, которое фактически является псевдо-религиозной теократией. Страна находится на территории современных США. В будущем только одна из ста женщин может родить здорового ребенка, поэтому таких женщин собирают в специальные лагеря, где их готовят к единой цели - зачать и родить ребенка для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

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