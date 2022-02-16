"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский

16 февраля украинцы отмечали День единения. Его ввели в 2022 году на фоне слухов о возможном вторжении РФ. В соцсетях активно обсуждали возможность полномасштабного нападения войск России. Враг не смог поднять панику среди сознательных украинцев, которые были на Майдане. Нагнетание было более заметно в иностранной прессе. С 2014 года украинцы поменялись. Предпочитают действовать, а не паниковать. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал украинский актер, телеведущий, певец, поэт-песенник, издатель Антин Мухарский.

"Я впечатлен. Все на самом деле осталось на уровне паники в Facebook. И волнения среди людей, которые не были вовлечены в исторические события Майдана, они паникуют. А среди моих друзей, моих знакомых – все четко, все ровненько, все откоммуниковано. И я понимаю, что общество очень сильно изменилось в лучшую сторону", - сказал Мухарский.

Фото: Тарас Подолян

Недавно Мухарский приобрел новое ружье марки Sauer S 100. В День единения поехал на полигон упражняться в стрельбе. Ездит "пристреливать" раз в несколько недель. Целит по мишеням на 100 и 300 м.

"Главное, что я готов стрелять. Я не копальщик окопов и не кидальщик гранат. Имею склонность к точной стрельбе на длинные дистанции. Понял, что могу быть в этом полезен. Как самооборона. Например, попасть из окна. Также имею маск-халат "кикимора", покупал его в 2004-2005, когда он еще назывался "леший" - российского производства. Надеваешь - и тебя вообще не видно. Сливается полностью с листвой и пожухлой травой. Как раз такая кикимора, ружье, ствол замотать специальной лентой - и все , ты уже один в поле воин", - говорит Антин Мухарский.

Относительно того, почувствовал ли Антин панику из-за возможного вторжения России - он отметил, что его знакомые реагируют на ситуацию спокойно и взвешенно.

В частности, артист отметил, что сейчас идет война за сознание тех украинцев, которые до сих пор находятся в информационном поле России.

"Мне кажется, что мы живем по меньшей мере в двух, а то и в трех измерениях. Одно – Украина, какой ее видят украинцы, второе - Украина, которой ее видят малороссы, и третье – каким государство видят русские и советские люди. Зеленский - это малороссийский президент, хотел бы сосредоточиться именно на этой идентичности, поскольку она самая большая в Украине. Находится на приграничье двух полюсов. И от этой критической массы многое зависит. Присоединится ли она к украинскому проекту - и Украина выиграет. Или к российскому - Украина проигрывает. Тогда это будет большая малороссия", - сказал Антин Мухарский.

Полную версию интервью – читайте на Gazeta.ua 21 февраля.

В нем о том, как изменился Орест Лютый (сценический образ Антина Мухарского - Gazeta.ua) за 10 лет, о котором качестве своего героя он бы никогда не подумал в 2012, сможет ли, на его взгляд, Зеленский стать президентом во второй раз, что на самом деле происходит в театре Леси Украинки и многие другие актуальные вопросы.

В феврале 2022 г. Антин Мухарский выпустил клип на песню "Колышет ветер тушки гопоты". Песню посвятил 95-му кварталу. В видео - актеры появляются с символикой популярного корейского сериала "Игра в кальмара" и костюмах половых органов - один из них с лицом Путина.