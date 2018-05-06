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воскресенье, 06 мая 2018 13:19

Сегодня официально открывается "Евровидение" в Лиссабоне - уже застелили голубую дорожку

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Сегодня официально открывается &quot;Евровидение&quot; в Лиссабоне - уже застелили голубую дорожку
6 мая - открытие Евровидения. Фото: descubriendoeurovision.blogspot.com

6 мая в столице Португалии Лиссабона открывается 63-й международный песенный конкурс "Евровидение". Торжественная церемония состоится на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии, сообщили в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

Красные дорожки в этом году заменили голубыми. Это потому, что тема "Евровидение-2018" посвящена океану.

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Первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, а второй - 10. Финал конкурса можно будет увидеть 12 мая.

Украина на четвертом месте на выход в финал Евровидения по версии букмекеров. В топ-5 участников второго полуфинала, которые с большой вероятностью попадут в финал шоу с конца: Молдова, Украина, Австралия, Швеция и Норвегия на первом месте

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