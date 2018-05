Сегодня официально открывается "Евровидение" в Лиссабоне - уже застелили голубую дорожку

6 мая в столице Португалии Лиссабона открывается 63-й международный песенный конкурс "Евровидение". Торжественная церемония состоится на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии, сообщили в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

Красные дорожки в этом году заменили голубыми. Это потому, что тема "Евровидение-2018" посвящена океану.

The #ESC2018 Blue Carpet is ready to host our 43 Delegations tomorrow. Here's an exclusive sneak peek of what it's going to look like. #AllAboard pic.twitter.com/rlWHeGUv8O