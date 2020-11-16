Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 927
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1404
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 423
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 612
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1026
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 495
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
7
8
6
7
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Повесть &quot;Кайдашева семья&quot; перевели на турецкий язык без цензуры
Повесть "Кайдашева семья" перевели на турецкий язык без цензуры
Украинская художница Мария Башкирцева переписывалась с Ги де Мопассаном
Украинская художница Мария Башкирцева переписывалась с Ги де Мопассаном
Продала гараж, чтобы напечатать эротический календарь с писателями
Продала гараж, чтобы напечатать эротический календарь с писателями
Видео
Все видео
Миллионы просмотров за несколько часов: вышел клип виртуальной группы
Миллионы просмотров за несколько часов: вышел клип виртуальной группы
На культутовий сцене: кто выступит в перерыве Супербоула 2021
На культутовий сцене: кто выступит в перерыве Супербоула 2021
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
Впервые за 15 лет: System of a Down выпустили новые песни о конфликте в Карабахе
Впервые за 15 лет: System of a Down выпустили новые песни о конфликте в Карабахе
Детская песня Baby Shark стала самой популярной на YouTube. Обошла Despacito
Детская песня Baby Shark стала самой популярной на YouTube. Обошла Despacito
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 711
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2106
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1278
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2151
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 666
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 13:16

Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные

  Комментировать
Сценарий вампирской мелодрамы &quot;Сумерки&quot; написали за выходные
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон воплотили влюбленных девушку и вампира во всех частях "Сумерек". Тэйлор Лотнер, чтобы получить роль оборотня, должен был доказать, что происходит из коренных народов Америки. Фото: Movieguide

16 ноября 2009 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера мелодрамы о вампирах "Сумерки. Сага: Новолуние ". Это 2-й фильм по романам Стефани Майер.

18-летняя Белла Свон празднует день рождения с семьей бойфренда-вампира Эдварда Каллена. Его брат Джаспер не сдерживает инстинктов и нападает на девушку. Эдвард решает расстаться с Беллой, чтобы не подвергать опасности, по сюжету.

Роли влюбленных воплотили американка Кристен Стюарт и англичанин Роберт Паттинсон. Актрисе изменили цвет глаз с помощью компьютерной графики. Паттинсону корректировали брови, потому что отказался от восковой депиляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжают зарабатывать: кто возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд

Съемочная группа постоянно переезжала с Портленда, штат Орегон, в Ванкувер в Вашингтоне. Почти всю ленту смонтировали на заднем сиденье автомобиля. Сценарий завершили писать за день до начала съемок. Сценаристка была занята сериалом "Декстер".

Режиссер 1-й части отказался продолжать историю "Сумерек". Снять ленту согласился Крис Вайц, потому что продюсер был его лучшим другом. Также не хотел участвовать Майкл Шин, сыгравший главного антагониста. Его уговорила 8-летняя дочь.

Саундтреки записали группы The Killers, Muse и Radiohead. Эмо-группа My Chemical Romance отказалась предоставлять права на песни.

80% посетителей кинотеатров были женщины, 50% - моложе 21 года. Лента собрала $ 711 млн. В 1-ю неделю проката - рекордные для 2009-го $142 млн, уступив лишь "Темному рыцарю" и "Человеку-пауку 3".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 26226
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 11799
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 8811
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
4
 Просмотров: 7776
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 7182
Культура
"Сделали из мухи слона" - полиция не прерывала концерт "Бумбокса"
"Сделали из мухи слона" - полиция не прерывала концерт "Бумбокса" Просмотров: 135
Сталлоне снимется в "Отряде самоубийц"
Сталлоне снимется в "Отряде самоубийц" Просмотров: 162
Путин хотел подать в суд на фильм "Гарри Поттер и тайная комната"
Путин хотел подать в суд на фильм "Гарри Поттер и тайная комната"
 1 Просмотров: 3402
Гендиректор книжного интернет-магазина рассказал, что убивает продажи украинских книг
Гендиректор книжного интернет-магазина рассказал, что убивает продажи украинских книг
 Просмотров: 468
По фильму "Мои мысли тихие" создадут туристический маршрут
По фильму "Мои мысли тихие" создадут туристический маршрут Просмотров: 63
Больше всего комментируют
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
3
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
2
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
2
Сами виноваты: оккупанты обвинили крымчан в "краже" воды
Голосов: 402
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть