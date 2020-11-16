Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон воплотили влюбленных девушку и вампира во всех частях "Сумерек". Тэйлор Лотнер, чтобы получить роль оборотня, должен был доказать, что происходит из коренных народов Америки. Фото: Movieguide

16 ноября 2009 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера мелодрамы о вампирах "Сумерки. Сага: Новолуние ". Это 2-й фильм по романам Стефани Майер.

18-летняя Белла Свон празднует день рождения с семьей бойфренда-вампира Эдварда Каллена. Его брат Джаспер не сдерживает инстинктов и нападает на девушку. Эдвард решает расстаться с Беллой, чтобы не подвергать опасности, по сюжету.

Роли влюбленных воплотили американка Кристен Стюарт и англичанин Роберт Паттинсон. Актрисе изменили цвет глаз с помощью компьютерной графики. Паттинсону корректировали брови, потому что отказался от восковой депиляции.

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Съемочная группа постоянно переезжала с Портленда, штат Орегон, в Ванкувер в Вашингтоне. Почти всю ленту смонтировали на заднем сиденье автомобиля. Сценарий завершили писать за день до начала съемок. Сценаристка была занята сериалом "Декстер".

Режиссер 1-й части отказался продолжать историю "Сумерек". Снять ленту согласился Крис Вайц, потому что продюсер был его лучшим другом. Также не хотел участвовать Майкл Шин, сыгравший главного антагониста. Его уговорила 8-летняя дочь.

Саундтреки записали группы The Killers, Muse и Radiohead. Эмо-группа My Chemical Romance отказалась предоставлять права на песни.

80% посетителей кинотеатров были женщины, 50% - моложе 21 года. Лента собрала $ 711 млн. В 1-ю неделю проката - рекордные для 2009-го $142 млн, уступив лишь "Темному рыцарю" и "Человеку-пауку 3".