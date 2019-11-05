Савкин и Васько покажут вулкан страсти

5 декабря в Большом зале Оперной студии консерватории состоится премьера комедии "Вулкан страсти" с участием самой известной кинопары Украины Олега Савкина и Натальи Васько.

5 декабря в Большом зале Оперной студии консерватории состоится премьера комедии "Вулкан страсти"

В основе сюжета - трогательная история отношений мужчины и женщины, 25 лет живущих на одном этаже. Все эти годы она здоровается с ним, а он не отвечает. Но однажды она решает изменить привычный ход вещей…

"Это постановка о том, что мужчины и женщины с разных планет, - говорит Олег Савкин. - На одни и те же обстоятельства, действия, слова, проблемы, факты мы смотрим совершенно по-разному. Такова природа, мы по определению не понимаем друг друга, и никогда не сможем найти общий язык, если не будем готовы к компромиссу".

Лирику, тайну и тонкий юмор мастерски переплел в постановке режиссер Мирослав Гринишин.

Савкин и Васько – популярная сыгранная кинопара. Среди совместных работ – сериалы "Дочки-матери", "Тот, кто не спит", "Ради любви я все смогу" и др.

У каждого из актеров – уникальный творческий багаж. В фильмографии Олега Савкина – 65 ролей в кино, около 30 – в театре, а также съемки в клипах Т.Повалий, К.Бужинской и И.Саруханова. Актер - полуфиналист польских "Танцев со звездами" и ведущий прогноза погоды на первом Национальном канале.

Наталья Васько снялась в около 100 картинах, сыграла более 10-ти театральных ролей, была ведущей на телеканале "Интер". Дважды номинировалась на "VIVA! Самые красивые", а в 2017 году стала лауреатом национальной кинопремии "Золота дзига" за роль в фильме "Гнездо горлицы".

Второй показ спектакля состоится 23 декабря в Доме офицеров.

Тизер премьеры: https://www.youtube.com/watch?v=_QWiTSFQnas&feature=youtu.be