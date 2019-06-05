Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор

 
Ексклюзивы
1/5
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
Просмотров: 1359
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4410
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 2997
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2115
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7524
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1143
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4645
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2772
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2448
Фото
Все фото
16
11
8
3
21
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
&quot;Под пиво пойдет&quot;: в Украине и за рубежом обсуждают сериал &quot;Чернобыль&quot;
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
Анджелина Джоли резала себя ножом
Анджелина Джоли резала себя ножом
3D-модель энергоблока из сериала &quot;Чернобыль&quot; создали украинцы
3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Видео
Все видео
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор
Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 144
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 441
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 954
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3546
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31609
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1089
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 14:56

Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор

  Комментировать
Саундтрек к сериалу &quot;Чернобыль&quot; записал львовский мужской хор
Руководитель хора говорит, что это было очень неожиданное предложение. Фото: постер.

Саундтрек к сериалу "Чернобыль" американской студии HBO выполнил Львовский муниципальный мужской хор "Гомон".

Художественный руководитель хора Руслан Ляшенко говорит, что это было очень неожиданное предложение. Хор имел только один час, чтобы записать саундтрек, передает прес-центр ЛМР.

"Около 2 месяцев назад к нам обратился художественный руководитель ансамбля Львовской филармонии Андрей Яцков, с которым связались американские коллеги. Сериал уже был на этапе окончания и продюсерам нужен был мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память"", - рассказал Руслан Ляшенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"

Андрей Яцкив отметил, что авторы многосерийного фильма искали именно украинский мужской хор, который бы записал аутентичное исполнение.

Телеканал "1 + 1" покажет сенсационную премьеру - сериал "Чернобыль" об украинской трагедии, которая всколыхнула мир. Проект стал событием международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb с рейтингом 9.6 опередил "Игру престолов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 15 Просмотров: 38361
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 19945
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 14635
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 12924
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 10953
Культура
Украинка снялась в клипе "Ленинград"
Украинка снялась в клипе "Ленинград" Просмотров: 36
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
Опера GAZ возродит на сцене авангард 1920-х
16
 Просмотров: 18
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
"Под пиво пойдет": в Украине и за рубежом обсуждают сериал "Чернобыль"
11
 Просмотров: 450
"Чернобыль" открыл людям правду - журналист
"Чернобыль" открыл людям правду - журналист Просмотров: 486
Неделя швейцарского кино пройдет в Киеве
Неделя швейцарского кино пройдет в Киеве Просмотров: 72
Больше всего комментируют
15
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 860
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua