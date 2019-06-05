Саундтрек к сериалу "Чернобыль" записал львовский мужской хор

Руководитель хора говорит, что это было очень неожиданное предложение. Фото: постер.

Саундтрек к сериалу "Чернобыль" американской студии HBO выполнил Львовский муниципальный мужской хор "Гомон".

Художественный руководитель хора Руслан Ляшенко говорит, что это было очень неожиданное предложение. Хор имел только один час, чтобы записать саундтрек, передает прес-центр ЛМР.

"Около 2 месяцев назад к нам обратился художественный руководитель ансамбля Львовской филармонии Андрей Яцков, с которым связались американские коллеги. Сериал уже был на этапе окончания и продюсерам нужен был мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память"", - рассказал Руслан Ляшенко.

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Андрей Яцкив отметил, что авторы многосерийного фильма искали именно украинский мужской хор, который бы записал аутентичное исполнение.

Телеканал "1 + 1" покажет сенсационную премьеру - сериал "Чернобыль" об украинской трагедии, которая всколыхнула мир. Проект стал событием международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb с рейтингом 9.6 опередил "Игру престолов".