Самый успешный ремейк: "Короло лев" бьет рекорды

"Король лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Фото: https://www.pinterest.com

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Король лев" достигают $ 1,33 млрд.

По данным сайта BoxOfficeMojo, лента стала самой успешной анимацией в истории.

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Прошлый рекорд поставил мультфильм "Холодное сердце" в 2013 году со сборами в $ 1,29 млрд.

Третью строчку заняла "Суперсемейка 2", которую сняли в 2018 году. Кассовый сбор достиг $ 1,24 млрд. "Миньоны" 2015 заняли 4 место - $ 1,16 млрд. "История игрушек: Большой побег" 2010-го заняла 5 позицию - $ 1,07 млрд.

"Король Лев" стал самым успешным ремейком студии Disney. Сборы мультфильма 1994 года составили $ 987 млн.

Недавно стало известно, что режиссер мультфильма "Король Лев" Джон Фавро спрятал реальную сцену в фильме.