Самый успешный ремейк: "Короло лев" бьет рекорды

Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Король лев" достигают $ 1,33 млрд.
По данным сайта BoxOfficeMojo, лента стала самой успешной анимацией в истории.
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Прошлый рекорд поставил мультфильм "Холодное сердце" в 2013 году со сборами в $ 1,29 млрд.
Третью строчку заняла "Суперсемейка 2", которую сняли в 2018 году. Кассовый сбор достиг $ 1,24 млрд. "Миньоны" 2015 заняли 4 место - $ 1,16 млрд. "История игрушек: Большой побег" 2010-го заняла 5 позицию - $ 1,07 млрд.
"Король Лев" стал самым успешным ремейком студии Disney. Сборы мультфильма 1994 года составили $ 987 млн.
Недавно стало известно, что режиссер мультфильма "Король Лев" Джон Фавро спрятал реальную сцену в фильме.
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