Самый успешный альбом группы критиковал президента США

9 марта 1987 года ирландская группа U2 выпустила альбом The Joshua Tree. Стал их самым коммерчески успешным. Продали 25 млн копий, что делает его одним из самых продаваемых всех времен.

"3 первые песни альбома The Joshua Tree сделали группу богами рок-гимнов 1980-х. Теперь U2 принадлежит не только Дублину, но и всему миру", - написали тогда в нью-йоркском журнале Slant Magazine.

Пластинку посвятили Америке. Вдохновились, когда полгода гастролировали по США в 1-й половине 1980-х. Вокалист Боно читал американских писателей Раймонда Карвера, Фланнери О'Коннор и Нормана Мейлера. В текстах песен критикуют политику администрации тогдашнего президента США Рональда Рейгана. Его называют "человеком с красным лицом, как роза на терновом кусте". Песни Bullet the Blue Sky и Red Hill Mining Town рассказывают о гражданской войне в Сальвадоре, которую финансировало правительство США.

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"Я увидел 2 Америки: мифическую и настоящую. Рабочее название альбома было "Две Америки". Пустыня, дождь и пыль стали ведущими мотивами, как метафора духовной засухи. Большинство людей воспринимают пустыню как некое бесплодное место. Это, конечно, правда. Но у нас это также положительный образ, ведь на самом деле вы получаете пустое полотно для творения", - сказал Боно. Впоследствии назвал тот год "пустыней для себя" из-за проблем в браке и гибели личного помощника.

Автор: Last.fm На обложке альбома The Joshua Tree ирландской группы U2 хотели отразить встречу цивилизации с пустыней. Место для съемки искали три дня, ездили по штату Калифорния.

Для записи альбома арендовали Danesmoate House в Дублине. Студию сделали из столовой и гостиной. Имение принадлежит басисту группы Адаму Клейтону.

После выхода альбома U2 отправились во всемирное турне. Выступали на крупнейших площадках США и Европы. На некоторых выступили с Бобом Диланом и Би Би Кингом. Об этом сняли фильм Rattle and Hum 1988-го. Тур собрал $ 40 млн и 3 млн зрителей. Но вокалист Боно остался недоволен. Назвал его "одним из худших времен музыкальной карьеры". В дороге группе угрожали убийством, Боно получил травму на сцене. Впервые начали употреблять наркотики и алкоголь, хотя на предыдущих турах этого удалось избежать.