Самый дорогой украинский художник Анатолий Криволап откроет выставку

Художник Анатолий Криволап на фоне своей картины. artslooker.com

Художники Анатолий Криволап и Игорь Ступаченко 5 июня презентуют выставку "Украинская идентификация. Росписи церкви Покрова Пресвятой Богородицы". Пройдет в Киевской городской галерее искусств "Лавра" (ул. Лаврская, 1), начало в 19:00.

В экспозиции представлены картины на библейские темы. После выставки композиции будут вмонтированы в церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Макаровского района Киевской области.

"Криволап в росписях этой церкви сконцентрировал и сосредоточил творческий достояние всего своего жизненного пути, в котором укротил и приручил страстную остроту собственного мироощущения. Имея взрывной темперамент, он воплощает его в цветных выбросах, сгустках и пятнах, они светятся и сияют, а иногда ослепляют глаза ", - сказала куратор выставки Олеся Авраменко.

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Анатолий Криволап возглавляет рейтинг самых успешных украинских художников. В 2011 году его работу "Конь. Ночь "продали на аукционе Phillips за рекордную для украинской живописи сумму $ 124 тыс. - 3,34 млн грн. В 2013-м он побил собственный рекорд и продал полотно "Конь. Вечер "за $ 186 тыс. - 4,9 млн грн.