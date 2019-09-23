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вторник, 01 октября 2019 13:24

"С войны возвращается только тело, а голова только за год" - в новой книге описали постравматичний синдром
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Юлия Илюха
Фото: Валерий Шмаков
Юлия Илюха
Роман «Восточный синдром» Юлии Илюхи
Юлия Илюха
Юлия Илюха

Мы все травмированные этой войной. Об этом говорит волонтер и писательница Юлия Илюха на презентации своей книги "Восточный синдром".

"Они никогда бы не встретились, если бы не война в Донбассе. Горячий сентябрь 2014-го свел вместе адвоката-неудачника Васю, айтишника Макса и русскую Таню, сбежавшей от мужа-садиста. У каждого - собственная история болезненных потерь, которая толкнула их в блиндажи: Вася убегает в АТО от ссор с женой, Макс стремится отомстить за убитую невесту, а Таня мечтает начать новую жизнь. Дружба, любовь, ненависть - этапы одного пути, который им придется пройти. И ни один из них не представляет, чем этот путь кончится. В этой книге нет батальных сцен и кровавых подробностей. Это рассказ не о героях, а об обычных людях, которые вернулись с войны телом, не вернувшись душой ", - рассказывает о книге.

Идеей книги называет стремление показать, как меняются судьбы обычных людей, когда попадают в необратимые ситуации. Толчком к написанию было впечатление от общение с военным. Ему помогала, как волонтер и заметила, как у после возвращения с войны начали трястись руки.

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"Начала читать, разбираться с имеющейся информацией о посттравматический синдром. Знакомый психолог сказал, что с войны возвращается только тело, а голова только за год жизни в мирном среде. К тому сознание работает по законам военного времени", - говорит Юлия Илюха.

По отзывам от бойцов описание синдрома у автора вышел правдивым. Книга издана в "Клубе семейного досуга" стоит 85 гривен.

Во Львове в рамках Book Forum прошел писательский марафон в поддержку украинских заложников Кремля. На мероприятии присутствовал режиссер Олег Сенцов.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ, фото: Валерий ШМАКОВ
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