Россияне массово загружают фильм "Киборги"

"Киборги" приобретают популярность в России. Фото: beztabu.net

Фильм "Киборги" стал очень популярным среди россиян, которые массово загружают пиратскую версию ленты.

Об этом рассказал украинский режиссер, автор картины Ахтем Сеитаблаев в эфире "5 канале".

"Мне написали, что очень много просмотров пиратской версии в России, - сказал Ахтем Сеитаблаев, - Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение. Но если человек, живущий в России, увидев фильм "Киборги", начнет задавать сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто ".

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"Киборги" получили неслыханную популярность. Несмотря на все усилия правообладателей, в сети продолжают появляться пиратские копии. Однако, лента уже доступна для легального просмотра в онлайн-кинотеарах, перечень которых авторы обещают увеличить.

"Киборги" появились на экранах 7 декабря. В первый уикенд проката фильм собрал более восьми миллионов гривен. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Пять гривен с каждого приобретенного билета будут перечислены на помощь семьям погибших в боях за аэродром. Впоследствии стало известно, что кинотеатры продолжат прокат "Киборгов", учитывая его миллионные сборы, наряду со "Звездными войнами". Более того, Канада, США и страны Балтии также хотят запустить фильм в прокат.