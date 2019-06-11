Российского гитариста завернули на украинской границе

Комарницкому запретили въезд на 3 года. Фото: УП

Гитариста российской группы "Бахит-компот" Яна Комарницкого не пустили в Украину. Музыкант 10 июня прилетел в аэропорт "Борисполь" из Минска.

Проверка показала, что в 2016 году музыкант ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за КПВВ, объяснили в Государственной пограничной службе.

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Это является нарушением ч. 2 ст. 10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ТОТУ. По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", Комарницкому запретили въезд в Украину на 3 года.

С начала года пограничники отказали во въезде и вернули назад 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.

В феврале в Украину не пропустили российскую видеоблогерку и телеведущую Анастасию Ивлееву.