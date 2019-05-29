Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила новый клип

Группа Rammstein выпустила новый клип. Фото: tvc.ru

Немецкая рок-группа Rammstein выпустила клип на песню с их нового альбома.

Премьера состоялась 28 мая на официальном YouTube-канале группы.

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В клипе толпа мужчин оказывается на экзотическом острове, где встречает племя аборигенов. Вместе они веселятся, танцуют и занимаются любовью.

За 21 час видео набрало почти 4 млн просмотров и около 400 тыс. лайков.

Ходят слухи, что дочку певица Светлана Лобода родила от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.