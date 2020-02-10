Ройтбурду вернули должность директора одесского музея

Решение областного совета уволить Ройтбурда с должности директора суд признал незаконным. ФОТО: dt.ua

Суд возобновил украинского художника Александра Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. Решение Одесского областного совета о его увольнении признал незаконным.

Постановление суд вынес 10 февраля. До того слушания неоднократно переносили из-за неявки представителей юридического отдела облсовета, сообщает Радио Свобода.

"Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы оно (решение суда — ред.) Стало основанием для установления нормальных отношений", — заявил Ройтбурд.

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Художник Александр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с 19 марта 2018. Против его назначения на должность директора активно выступали депутаты "опоблоковцы". Под его руководством за период с января по июль 2019-го музей заработал на билетах более миллиона гривен. Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета 4 сентября 2019. После этого художник продолжал фактически выполнять свои обязанности.