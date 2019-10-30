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среда, 30 октября 2019 15:14

Режиссеры против: Netflix попал в скандал

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Режиссеры против: Netflix попал в скандал
Netflix тестирует новую функцию. Фото: www.kodifiretvstick.com

Американская компания Netflix из-за новой функции в их сервисе попала в скандал и получила шквал критики от режиссеров.

Недоразумение произошло из-за тестирования опции, которая позволяет зрителям смотреть контент с разной скоростью, сообщило издание The Guardian.

Такое решение вызвало бурю негативных эмоций у сценаристов, режиссеров и актеров.

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"Не заставляйте меня звонить каждому режиссеру и шоураннеру на Земле, чтобы сражаться с вами. Пожалейте мое время. Не играйте с нашим таймингом. Мы даем вам приятные вещи. Оставьте их такими, какими их следует смотреть", - не сдержался кинематографист сериала "Любовь" на Netflix Джадда Апатоу.

"Netflix ни в коем случае не должен продвигать это. Это означало бы, что они полностью берут под контроль созданное другими искусство иуничтожают его. Netflix гораздо выше этого. Прав я, Netflix? ", - актер сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол прокомментировал скандальную ситуацию.

Ранее функция пропуска титров в контекта вызвала такую же реакцию кинематографистов.

Функция доступна только на небольшом количестве устройств Android. Опция позволяет зрителям воспроизводить контент на обычной скорости, замедлять к 0,5х и ускорять до 1,5х.

"Как и после любого теста, эта функция может не прижиться", - прокомментировал один из представителей компании Netflix.

Стриминговий сервис Netflix продолжил мультсериал для взрослой аудитории "Любовь, смерть и роботы" на второй сезон.

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Дата
30
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