Режиссеры поделились подробностями о хорроре "Оно 2"

Вторая часть хоррора "Оно" продлится 2 часа 45 минут.
Это подтвердил режиссер Андрес Мускетти, сообщило издание Digital Spy.
По его словам, зрителям не стоит переживать из-за длительности ленты. Те, кто смотрел фильм в тестовом режиме не жаловались на затянутость.
Мускетти говорит, что каждая деталь в ленте очень важна.
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Сначала длина фильма и вовсе составляла 4 часа, однако он сократил его в процессе монтажа.
"Нельзя показывать 4-часовой фильм, ведь зрители начнут испытывать дискомфорт. Поэтому мы сократили фильм до 2часов 45 минут", - поделился режиссер.
Также создатели пообещали, что выпустят режиссерскую версию фильма ужасов "Оно 2".
"У нас есть несколько удивительных сцен, не вошедших в фильм. Иногда приходится делать выбор, и некоторые вещи не могут войти в кинотеатральное версию, но они безусловно стоят того, чтобы люди увидели их позже", - добавила продюсер Барбара Мускетти.
Недавно в сети опубликовали финальный трейлер продолжения хоррора "Оно" по книге писателя Стивена Кинга.
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