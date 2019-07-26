Режиссер "Сумерек" снимет фильм о викинге-лесбиянке

Кэтрин Хардвик экранизирует феминистский комикс Heathen. pajiba.com

Американская режиссерка Кэтрин Хардвик экранизирует серию комиксов Heathen за авторством Наташи Альтеричи.

Девушка-викинг Айдис живет в эпоху патриархата. Она признается что лесбиянка, становится изгоем. Девушка решает изменить мир и убить жестокого короля - бога Одина.

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До этого Кэтрин Хардвик снимала фильмы "Сумерки", "Тринадцать" и "Красная шапочка". Сценарий напишет Кэрри Уильямсон.

Режиссер Кэтрин Хардвик побила мировой рекорд по кассовым сборам среди фильмов, которые сняли женщины. Картина "Сумерки" собрала в прокате $ 69,637 за первый уикенд.