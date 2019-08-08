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пятница, 09 августа 2019 21:45

Режиссер рассказал, что главное в искусстве

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Автор: concert.ua
  Считаем, коммерция и искусство несовместимы. На самом деле покупка билета - главное в искусстве
Считаем, коммерция и искусство несовместимы. На самом деле покупка билета - главное в искусстве

В современном мире имеют значение бизнес и креатив. Они не существуют друг без друга.

Так считает Иван Вырыпаев, российский режиссер и драматург. Его мысли о творчестве, развитие и значении театра, которыми поделился на творческом вечере в киевском Доме кино, опубликованы в журнале "Країна".

"В странах бывшего СССР люди инфантильные. Считаем, коммерция и искусство несовместимы. Что бизнес - это ради денег, а творчество - "идите все в задницу, я великий художник". На самом деле покупка билета - главное в искусстве.

Лучшей постановкой года можно считать лишь ту, на которую пошло много зрителей. Нонсенс, когда награды получают постановки, которые не хочет смотреть зритель. Потому что так решили критики. Такие представители искусства не умеют делать продукт и требуют от государства деньги, чтобы самоутверждаться. Эта часть искусства подходит к концу из-за развития технологий, социальных сетей", - говорит Вырыпаев.

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Иван Вырыпаев написал 19 пьес. Постановки по ним идут в киевских театрах: Украинском малом драматическом, Диком, "Созвездие", "Киев", Театре на Подоле, "Золотых воротах", одесском Театре на Чайной.

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