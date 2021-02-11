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четверг, 11 февраля 2021 15:38

Режиссер полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"

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Автор: facebook.com
  Американские актеры Джон Дэвид Вашингтон и Зендая в фильме "Малкольм и Мари" играют режиссера и его возлюбленную. Ссорятся после громкой премьеры первой большой картины Малкольма
Американские актеры Джон Дэвид Вашингтон и Зендая в фильме "Малкольм и Мари" играют режиссера и его возлюбленную. Ссорятся после громкой премьеры первой большой картины Малкольма

Драма "Малкольм и Мари" американского режиссера Сэма Левинсона вышла 5 февраля на стриминговом сервисе Netflix. Главные роли исполнили Зендая и Джон Дэвид Вашингтон.

Вчера, 10 февраля, фильм занял 1 место в первой десятке Netflix в Украине.

По сюжету, режиссер и его девушка возвращаются домой после премьеры его фильма. Ждут отзывов критиков. Мари недовольна. Малкольм забыл поблагодарить ее за поддержку в своей речи. Начинают откровенный разговор о своих отношениях. Действие разворачивается в течение одной ночи в доме пары.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на фильм.

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Дмитрий Сидоренко, кинокритик:

"Черно-белая зернистая картинка, камерность локации, максимально длинные кадры и еще более длиннее диалоги делают каждого из зрителей невольным участником ссоры Малкольма и Мари. Фильм снят в карантин и о карантине. Точнее о том, как в локдаун мы все оказались закрыты в клетках с самими собой или своими близкими. А значит, пришло время выяснить отношения.

Левинсон изобразил кризис отношений двух людей из противоположных слоев социальной пирамиды, которые окрыляют друг друга. Малкольм помог Мари слезть с иглы, а она вдохновила его на создание киношедевра, став прототипом главной героини и музой. Однако в каждом из них притаились непроизнесенные страхи, которые в эту роковую ночь всплывают наружу.

Левинсон дает нам несколько советов. Во-первых, нужно уметь вовремя сделать паузу в споре. Во-вторых, если уж фраза "даже не начинай" вас не остановила, никогда не прибегайте к оскорблениям собеседника, лучше говорите о своих чувствах и переживаниях. В-третьих, всегда пишите важные речи заранее и учите их наизусть".

Автор: facebook.com
 

Елена Чиченина, арт-обозреватель:

"Свежайша драма Сэма Левинсона сразу вошла в украинский топ-10 Netflix. И не удивительно. "Малкольм и Мэри" - тот случай, когда сценарий не только умный - он еще и захватывающий. Деваться некуда - героев всего двое, напряжение строится на диалогах и актерской игре. Оба - замечательные. Кристофер Нолан в "Тенете" использовал каких-то 5 процентов таланта Джона Вашингтона.

В фильмах о режиссерах главные герои часто смеются над кинокритиками. Особенно если те пишут негативные рецензии. Такая месть. Но здесь - совсем другая история. О том, что "все эти ваши кинокритические интерпретации моего фильма - говно собачье".

Что хотел сказать автор? А хрен его знает! Есть мнение, что создатель не знает, что творит. Поэтому нужны критики, которые объяснят, что же этот гребаный автор таки имел в виду. Автор тем временем сидит, пускает слюни и пожимает плечами. Мол, я там понаснимал что-то, ничего непонятно. "Дули-пердули", - отвечает на это Сэм Левинсон".

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Владислав Недогибченко, сценарист:

"1,5-часовая черно-белая история одной ссоры. Сделан минимальными силами на 1 локации. Снят за 14 дней. 3 из которых ушло на пересъемки отснятого материала, ибо тот, по словам режиссера, "выглядел как реклама виски". Фильм Сэма Левинсона - живая иллюстрация того, каким может быть пандемическое кино. Это история о том, что даже в темные времена и на свои скромные деньги можно что-то замутить, если сильно хочется высказаться и - главное - есть где.

К тому же Левинсон с командой переписывают правила индустрии. Они ввели формат совместной собственности, по которому все ключевые участники съемочной группы владеют долей фильма. И даже отдали кусок прибыли благотворительной сети продуктовых банков Feeding America".

Автор: twitter.com
 

Назар Васькив:

"Это разговорное кино. Чтобы удержать зрителя у экрана, должна быть сильная игра актеров с интересными и глубокими диалогами. "Малкольм и Мари" справляется с этой задачей прекрасно.

Джон Дэвид Вашингтон блестящий. Но то, что показала Зендея - полный нокаут. Если сюжет кажется старомодным и напоминает классические камерные драмы двух актеров, то любые недостатки компенсируются химией между звездами. За экранной парой интересно наблюдать, а диалоги приятно слушать, заставляют задуматься".

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Виктория Луцик:

"Опять премьера на Netflix очередного шедевра. Теперь уже с американской подачи и в камерном исполнении всего двух авторов, которым удалось за последние несколько лет стать настоящими звездами.

Зендая повзрослела, стала по-настоящему женственной в свои 24 года. Джон Дэвид Вашингтон продолжает поражать разноплановостью, покорил своим эмоциональным надрывом.

Картина завораживает своей нотной сыгранностью и правильно расставленными драматическими акцентами. Netflix не поскупился и перебил цену у HBO, купив права на релиз за 30 миллионов зеленых".

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Сэм Левинсон наиболее известен как шоураннер сериала HBO "Эйфория", главную роль в котором сыграла Зендая. Тайно снял "Малкольм и Мари" во время карантина в июне прошлого года за 16 дней. Источником вдохновения для сценария стал собственный опыт режиссера. В 2018-м на премьере своего предыдущего фильма "Нация убийц" забыл поблагодарить жене.

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