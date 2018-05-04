Режисера Полански исключили из Американской киноакадемии

Американского актера Билла Косби и режиссера Романа Полански исключили из Академии кинематографических искусств и наук США.

Решение члены совета академии приняли 1 мая, сообщает ВВС.

Совет проголосовал за исключение Косби и Полански "в соответствии со стандартами поведения организации".

"Совет продолжает поддерживать этические стандарты, которые требуют от членов поддержки ценностей академии – уважения человеческого достоинства", – сказано в заявлении.

За 91-летнюю историю только четыре человека были исключены из академии.

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Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом с 1977 г., когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Геймер, которой на момент преступления было 13 лет. Режиссер заключил сделку со следствием и находился 42 дня в тюрьме. После этого его отпустили, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года Полански, имеющего французское и польское гражданства, задержали в Цюрихе по запросу властей США. После 10 месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере 4,5 млн долларов, а через год швейцарский минюст постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободил его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом.

В апреле 2018 года суд признал американского актера Билла Косби виновным в сексуальных домогательствах.

Женщина по имени Андреа Костанд заявила, что в 2004 году Косби изнасиловал ее неподалеку от своего дома, предварительно напоив снотворным. Судебный процесс длился с 2016 года, Косби признали виновным по трем статьям, наказание по каждой из них составляет до 10 лет тюремного заключения.