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пятница, 21 мая 2021 14:56

Разрывает на куски - реакция соцсетей на фильм "Плохие дороги" Ворожбит

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Автор: Arthouse Traffic
  Актер Игорь Колтовский (справа) в фильме "Плохие дороги" играет директора школы. Навеселе и без паспорта пытается пересечь украинский блокпост на машине. Военные устраивают ему тщательную проверку. Их воплотили Андрей Лелюх (в центре) и Владимир Гурин. Ленту показывают в украинских кинотеатрах с 20 мая
Актер Игорь Колтовский (справа) в фильме "Плохие дороги" играет директора школы. Навеселе и без паспорта пытается пересечь украинский блокпост на машине. Военные устраивают ему тщательную проверку. Их воплотили Андрей Лелюх (в центре) и Владимир Гурин. Ленту показывают в украинских кинотеатрах с 20 мая

Драма "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит вышла в прокат 20 мая. Рассказывает пять историй о жителях Донбасса и украинских военных.

"Пять разбитых дорог. Пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных", - говорится в анонсе.

Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на ленту.

Надо посмотреть каждому украинцу

Олег Сенцов, режиссер:

"Фильм Натальи Ворожбит действительно поражает, задевает и не отпускает. Пять историй о людях рядом с войной, переплетенных болью в один узел бытовых проблем, физических и душевных страданий. Кино, которое надо посмотреть каждому украинцу, чтобы лучше понять, что происходит там, у линии соприкосновения, с простыми людьми, и как трудно там оставаться просто людьми".

Ярослава Кравченко, директор "Дикого театра":

"Невероятно рада, когда выходит украинское хорошее кино. Вам будет больно, будет печь, будет отворачивать, и все это максимально искренне и о нас сегодня и завтра".

Иван Козленко, культуролог:

"Мощная, аскетическая, сухая лента, полностью конгениальная одноименному театральному сценарию. Очень талантливые актерские работы: больше всего - Оксаны Черкашиной, актрисы феноменальной органики".

Кладет тебя на лопатки и держит до титров

Роман Ясиновский, актер:

"Каждый человек в жизни выбирает свою дорогу. Бывает разная: вверх, вниз, ровная и с ямами. "Плохие дороги" Натальи Ворожбит являются дорогой, которая не просто тяжелая, а кладет тебя на лопатки и держит до титров. Пройти этот фильм не просто, очень часто кадры и текст вжимают тебя в кресло кинотеатра. Но фильм стоит увидеть! Прежде всего, тем людям, которые думают, что война уже закончилась, а если и идет, то где-то далеко от нас".

Денис Буданов, кинокритик:

"Это в первую очередь сценарное кино. Каждое слово - боевой патрон, бьющий точно в цель, без холостых выстрелов. Несмотря на обилие, казалось бы, фантасмагорических диалогов и ситуаций, они все жизненные. И трудно уличить автора, что так не поступают, так не делают и так не говорят. Поэтому эффект препарирования исчезает, на смену ему приходит эффект погружения в реальность. Зритель становится не сторонним наблюдателем, вооруженным броней экрана, а чуть ли не помещается внутрь действия, становясь уязвимым, если не физически, то эмоционально точно".

Андрей Алферов, кинокритик:

"Вышел очень хороший фильм. Местами страшный. Местами сильно страшный. Своим метафизическим, линчевским где-то дыханием. Там, конечно, будет Донбасс, война. А будет и мирная жизнь. Но фокус не на геополитике, а на человеке в непростых обстоятельствах. "Плохие дороги" транслируют не то, что нация думаете о себе в данный конкретный момент, но то, что в вечности о ней думает Бог".

Наталья Ворожбит сделала "Кайдашей", и мы смеялись. После ее "Плохих дорог" хочется рыдать

Диана Курышко, журналистка:

"Сто оттенков жестокости. Это о фильме "Плохие дороги". Он разрывает на куски - сильный, глубокий, но тяжелый, очень тяжелый. О войне и о том, что она делает с людьми.

Наталья Ворожбит сделала "Кайдашей", и мы смеялись. После ее "Плохих дорог" хочется рыдать. Тяжелое кино, которое надо смотреть".

Елена Павлова, журналистка:

"Фильм провоцирует мыслить, переживать, проживать его еще много раз. Степь на блокпосту, черная заплеванная остановка, где слышны обстрелы, разбитый санаторий, где держат пленных и не прекращает капать вода с потолка, как в пытках - это будет свидетельство о нашем времени, о том пораженном войной пространстве.

Восхищаюсь мастерством Натальи Ворожбит - в драматургии, которая держит, глубоких образах живых людей с живым языком. Это мастерство и искусство правды. Здесь не черного и белого, здесь есть настоящее.

"Не молись за меня. Все, за кого ты молилась - умерли" - это весь фильм в одной фразе. Когда нет никакой надежды, а надежда умирает последней".

Будет немало возмущенных зрителей

Ирина Цилык, режиссер:

"Более сильного украинского кино, снятого в годы Независимости, мы, пожалуй, еще не не видели. Это очень талантливая, многослойная лента, которая много рассказывает о нас самих. Фильм - очень жестокий. Но без этой жестокости невозможно опуститься до дна, чтобы оттолкнуться от него ногами и уплыть в направлении света.

Уверена, что будет немало возмущенных зрителей, которые будут чувствовать себя обманутыми, ведь в фильме нет героических военных, черно-белых понятных людей и прямолинейных месседжей. Зато здесь есть честные грязь, кровь, животный страх, слабость, звериная жестокость, боль и любовь, а также те черные ямы, в которые может провалиться практически каждый человек. Война калечит всех, каждый из нас, несмотря ни на какие бэкграунды и высшие образования, может стать моральным уродом. При определенных условиях, конечно".

Игорь Панасов, музыкальный критик:

"Последние 10 минут этого фильма мне было так страшно, как не было даже в детстве, когда я смотрел фильмы о зомби. Если не боитесь, когда вам смотрят прямо в глаза, сходите на "Плохие дороги". Украинское топ-кино".

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"Плохие дороги" содержат пять новелл. Местный директор школы пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Врач везет домой тело убитого командира с фронта. Пара крестьян требует деньги у женщины, которая сбила автомобилем их курицу. Три девушки ждут своих парней - солдат ВСУ - на автобусной остановке полуразрушенной городской площади. Сепаратист берет в плен журналистку, издевается над ней, по сюжету.

Это дебютная режиссерская работа драматурга и сценаристки, автора сериала "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит. В основе сюжета - истории военных и гражданских из прифронтовой зоны. Услышала их во время работы над лентой "Киборги". В 2017-м на основе неиспользованных материалов написала пьесу для лондонского театра Royal Court.

Экранизацию отметили как наиболее новаторский фильм "Недели критики" 77-го Венецианского кинофестиваля. Имеет рекордные 15 номинаций на Национальную кинопремию "Золота дзиґа".

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