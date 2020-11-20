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Рассекретили детали "Крика 5"

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Продолжение серии ужастиков "Крик" выйдет в январе 2022-го.

"Почти 25 лет назад написал "Крик", а Уэс Крэйвен подарил ему жизнь. Я не мог даже представить, какое продолжительное влияние он будет иметь на фанатов. Я так рад, что вы вернетесь в Вудсборо и снова сильно испугаетесь. Думаю, Уэс бы очень гордился фильмом, который делают постановщики Мэтт Бертинелли и Тайлер Джиллетт", - написал сценарист Кевин Уильямсон в Twitter. Также представил постер.

Автор: Twitter
  Cценарист Кевин Уильямсон выложил в соцсети постер продолжения хоррор-франшизы "Крик". В 2022 году выйдет пятая часть.
Cценарист Кевин Уильямсон выложил в соцсети постер продолжения хоррор-франшизы "Крик". В 2022 году выйдет пятая часть.

Для съемок "Крик 5" вернулись актеры из первой части 1996-го. Канадка Нив Кэмпбелл сыграла старшеклассницу Сидни Прескотт, которой звонит анонимной маньяк. После разговора сразу нападает с ножом, по сюжету. Ее защищает журналистка Гейл Уэзерс и полицейский Дьюи Райли. Их воплотили звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. На то время были женаты. Развелись 2012-го, имеют дочь. Некоторое время актрису указывали в титрах с фамилией мужа.

Автор: Twitter
  Для съемок "Крик 5" вернулись актеры из первой части 1996-го. Среди них исполнительница главной роли Нив Кэмпбелл и звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс. Воплотила журналистку Гейл Уэзерс.
Для съемок "Крик 5" вернулись актеры из первой части 1996-го. Среди них исполнительница главной роли Нив Кэмпбелл и звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс. Воплотила журналистку Гейл Уэзерс.

Каждый фильм маньяком оказывается кто-то из персонажей. Чтобы о неожиданном сюжетном повороте не узнали заранее, полностью сценарий прочитали только два актера. Другие получил сокращенные версии. Для предыдущих фильмов снимали запасные концовки и делали несколько фальшивых черновиков.

Режиссер Вейс Крэйвен умер 2015-го. Дал начало таким сериям фильмов ужасов, как "Крик" и "Кошмар на улице Вязов".

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Выйдет продолжение кинофраншизы "Хэллоуин". Началась с хоррора Джона Карпентера 1978-го. К исполнению главной роли вернется Джейми Ли Кертис.

"Хэллоуин", "Кошмар на улице Вязов", "Пятница 13-го" и "Крик" стали одними из первых слэшеров. Это поджанр ужастиков, где жертвами становятся в основном подростки.

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