Раскрыли название сериала по вселенной "Звездных войн"

Мандалорци станут центральными персонажами нового сериала по "Звездным войнам". Фото: IGN Entertainment

Новый сериал по вселенной "Звездных войн" будет называться "Мандалорец".

Продюсером и сценаристом 8-серийного фильма станет американский актер Джон Фавро, пишет Hollywood Reporter.

"После Джанго и Боба Феттов во вселенной "Звездных войн" появился еще один воин. Действие "Мандалорца" развернется после падения Галактической империи, но до появления Первого Ордена. Мы проследим за тяготами одинокого стрелка, живущего на окраине галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики", - рассказал Фавро в своем Instagram.

Мандалорци - воинственный народ, который практически полностью уничтожили на момент событий оригинальной трилогии. Их культура строится на почитании войны как источника славы и гордости. При разных обстоятельствах были наемниками на стороне ситхов, джедаев или выступали как отдельная третья сила.

Самые известные мандалорци в "Звездных войнах" - это наемник Джанго Фетт, который воспитал своего генетического клона Боба Фетта как собственного сына, а также стал прототипом для армии генетических клонов Великой Армии Республики во время Войн клонов.

Однако Джон Фавро в описании сюжета указывает, что речь будет идти о другом мандалорце.

Бюджет сериала составляет около $ 800 млн - по 100 млн долларов на серию.

"Мандалорец" выйдет на стрим-сервисе Disney. Точную дату премьеры пока не называют.

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В июне Disney приостановило производство спин-оффов к "Звездным войнам". Решение было принято после выхода двух таких фильмов-ответвлений от основной саги: "Изгой один" и "Соло: Звездные войны. История". В частности, сборы фильма о Хане Соло, который вышел в мае этого года, не удовлетворили компанию. При бюджете, который оценивается примерно в $250 млн (плюс $150 млн на промо-кампанию), фильм собрал чуть более $340 млн в мировом прокате.