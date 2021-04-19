Раскрыли детали продолжения "Друзей"

В Калифорнии завершились съемки спецепизода сериала "Друзья". Будет называться Friends: The Reunion, то есть "Друзья: Воссоединение".

В нем снялись все актеры из оригинального ситкома: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Эпизодически появится певец Джастин Бибер. Он преданный поклонник ситкома, хотя на момент выхода последней серии ему было 10 лет. В спецэпизоде наденет хэлловинський костюм Роса с четвертого сезона "Друзей".

Съемки проходили на оригинальной "сцене 24" в Warner Bros города Бербанк, штат Калифорния. Живая аудитория участвовала, но это были в основном статисты. Больше всего фото со съемочной площадки выкладывал Мэттью Перри. Впоследствии был вынужден удалить снимок, на котором его гримируют.

Как рассказал инсайдер для Intouch, для съемок воссоздали квартиру из сериала во всех деталях. Дженнифер Энистон увидела декорации и расплакалась.

Автор: Twitter Мэттью Перри выложил в сеть фото со съемок спецэпизода "Друзей". Строители воссоздали все, чтобы комната выглядела идентично оригиналу.

"HBO Max заплатит каждому актеру по 2,5 миллиона долларов, но дело не в деньгах, особенно для таких легендарных звезд. Кортни Кокс говорит, что это не похоже на работу, потому что ей весело. Шутит, что сделала бы это бесплатно", - рассказал инсайдер.

Добавил, что у актеров нет сценария, поэтому эпизод невозможно испортить.

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"Мы не в образах, мы будем обычными людьми. Я буду собой, Дэвидом", - сказал накануне Дэвид Швиммер, исполнитель роли Росса, на шоу Грэма Нортона.

"Друзья" выходили в эфире NBC в течение 10 сезонов, с 1994 по 2004 год. В 2002 выиграли премию Эмми как "самый выдающийся комедийный сериал". Был популярен в 1990-х, но нашел новое поколение поклонников благодаря повторным показам на стримингових сервисах, таких как Netflix.