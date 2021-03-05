Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Поплавский выпустил новый клип

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Поющий ректор представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов" в 3D виртуальной реальности.

Поющий ректор Михаил Поплавский выпускает новые клипы, как горячие пирожки. Специально к празднику 8 Марта для любимых женщин он приготовил особенный подарок. Вслед за "Юним орлом" и "Далі буде", снятыми по новой технологии 3D виртуальной реальности, представил новое видео на хит "Приречений на любов".

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Первыми новую работу в Университете культуры увидели популярные блогеры, звездные выпускники, известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская. Кстати, увидев клип, певицы возмущались: "А почему нас нет в этом видео!?"

Концертный клип сняли в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, компьютерной графики, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Как всегда, Михал Михалыч в клипе появился в окружении красоток.

Одежды на девушках, в каждом видео становится все меньше.

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Они удивляют эротичными танцами в бокале в стиле Диты фон Тиз.

Если в предыдущем клипе Поплавский гонял на мотоцикле "Харлей Дэвидсон", то в новом видео – на раритетном кабриолете Chevrolet Impala.

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

"Приречений на любов" - одна из моих любимых песен. Мы хотели наполнить клип позитивной энергетикой, подарить атмосферу праздника, разбавить его иронией и голливудским шиком. Мы просто едем на шикарной машине, с красивыми девушками, под драйвовую музыку и кайфуем. Мы уже все так устали от кризиса, карантина, страха, что хочется больше позитива. Ну и пора встряхнуть шоу-бизнес, чтобы артисты активно возвращались к работе. А мы задаем тон", - сказал Поплавский.

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Режиссерами клипа стали звездные выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавским.

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

"Михаил Михалыч – очень выносливый актер, который шесть дней подряд отработал на площадке. Главными героями стали стали его энергетика и харизма. В сюжете клипа мы использовали стилистику Голливуда 20-х годов, обыграв фамилию POPLAVSKY.

"Мне кажется такая стилистика очень подходит ректору и такой драйвовой песне "Приречений на любов", - поделилась Катя Царик.

Как пообещал Поплавский, вскоре он представит еще три новые работы и приступит к новым проектам. Уже в апреле совместно с Олегом Винником проведет "Українську пісню року". И останавливаться не собирается, как минимум лет до ста.

Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Говорит, что секрет его неугомонной энергии и бодрости – в генетике и здоровом образе жизни.

"Я никогда не курил, мало употреблял алкоголя. Сейчас дважды на день плаваю в бассейне, прохожу быстрым шагом около шести тысяч шагов, употребляю только натуральную здоровую пищу", - поделился Поплавский и добавил, что это все необходимо подпитывать любовью".