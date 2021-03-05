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пятница, 05 марта 2021 11:52

Раритетный кабриолет, танцы полуобнаженной красотки в бокале и блеск Голливуда: Поплавский выпустил новый клип
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  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Поющий ректор представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов" в 3D виртуальной реальности.

Поющий ректор Михаил Поплавский выпускает новые клипы, как горячие пирожки. Специально к празднику 8 Марта для любимых женщин он приготовил особенный подарок. Вслед за "Юним орлом" и "Далі буде", снятыми по новой технологии 3D виртуальной реальности, представил новое видео на хит "Приречений на любов".

  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Первыми новую работу в Университете культуры увидели популярные блогеры, звездные выпускники, известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская. Кстати, увидев клип, певицы возмущались: "А почему нас нет в этом видео!?"

Концертный клип сняли в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, компьютерной графики, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Как всегда, Михал Михалыч в клипе появился в окружении красоток.

Одежды на девушках, в каждом видео становится все меньше.

  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Они удивляют эротичными танцами в бокале в стиле Диты фон Тиз.

Если в предыдущем клипе Поплавский гонял на мотоцикле "Харлей Дэвидсон", то в новом видео – на раритетном кабриолете Chevrolet Impala.

  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

"Приречений на любов" - одна из моих любимых песен. Мы хотели наполнить клип позитивной энергетикой, подарить атмосферу праздника, разбавить его иронией и голливудским шиком. Мы просто едем на шикарной машине, с красивыми девушками, под драйвовую музыку и кайфуем. Мы уже все так устали от кризиса, карантина, страха, что хочется больше позитива. Ну и пора встряхнуть шоу-бизнес, чтобы артисты активно возвращались к работе. А мы задаем тон", - сказал Поплавский.

  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Режиссерами клипа стали звездные выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавским.

  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

"Михаил Михалыч – очень выносливый актер, который шесть дней подряд отработал на площадке. Главными героями стали стали его энергетика и харизма. В сюжете клипа мы использовали стилистику Голливуда 20-х годов, обыграв фамилию POPLAVSKY.

"Мне кажется такая стилистика очень подходит ректору и такой драйвовой песне "Приречений на любов", - поделилась Катя Царик.

Как пообещал Поплавский, вскоре он представит еще три новые работы и приступит к новым проектам. Уже в апреле совместно с Олегом Винником проведет "Українську пісню року". И останавливаться не собирается, как минимум лет до ста.

  Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"
Михаил Поплавский представил ребрендинг видео на хит "Приречений на любов"

Говорит, что секрет его неугомонной энергии и бодрости – в генетике и здоровом образе жизни.

"Я никогда не курил, мало употреблял алкоголя. Сейчас дважды на день плаваю в бассейне, прохожу быстрым шагом около шести тысяч шагов, употребляю только натуральную здоровую пищу", - поделился Поплавский и добавил, что это все необходимо подпитывать любовью".

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