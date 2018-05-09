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пятница, 11 мая 2018 10:14

"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
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Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Ирма Витовская считает, что спектакль-триллер "Афродизиак" - это история о том, что в мире победила потребительская философия и популизм
Ирма Витовская считает, что спектакль-триллер "Афродизиак" - это история о том, что в мире победила потребительская философия и популизм

10% зрителей покидают спектакль "Афродизиак". Не выдерживают фаллосов, отрубленных рук, мата.

Об этом в интервью gazeta.ua рассказала актриса Ирма Витовская. Она стала сопродюсером этого спектакля-триллера для взрослых, который поставили в Национальном цирке.

- "Афродизиак" - это современное провокационное искусство. 10 процентов зрителей покидают зал - не выдерживают отрубленных рук, фаллосов. Есть люди, которые не воспринимают в театре слово "п**ец". Его произносит раб, который был на российских кораблях. И ничего другого не выучил. Сам не знает, что оно означает. Везде говорит: "Это пи**ец".

Мы первые зашли в цирк после Леся Курбаса

Мы первые зашли в цирк после Леся Курбаса, который использовал арену в Харькове. Я только эту площадку видела для реализации проекта. Потому что материал такой - балаган, вечный карнавал", - рассказывает Ирма Витовская.

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По ее словам, цирковая арена диктует для актера другие условия игры. А для зрителя - условия восприятия.

"Актеру нужно задействовать все четыре выхода цирка. Играть так, чтобы тебя слышал и видел каждый сектор. Используем много проекций. Каждый секторальный уровень видит "свой" спектакль. Тем, что сидят внизу, надеваем маски, потому что этот афродизиак взрывается в воздухе. Перед зрителями на среднем уровне открывается другая картинка. А наверху - тоже иная", - добавляет актриса.

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По сюжету "Афродизиака", молодой священник расследует дело 30-летней давности, когда таинственно начали исчезать девственные юноши и девушки, которых впоследствии находили жестоко убитыми. Чтобы найти ответы, он должен отыскать свидетелей и вернуться в полный разврата, ужаса и крови Париж накануне революции. Там он встретит того самого маньяка-убийцу, который стал на путь жестокости, потому что хотел найти любовь. Детектив рассказывает о человеке, который хотел изменить мир, а вместо этого начал его уничтожать.

Спектакль о человеке, который хотел изменить мир, а вместо этого начал его уничтожать

Ирма Витовская считает, что это история о сегодняшнем дне.

"О мире, где все можно оправдать. Грех стал добродетелью. Продажность, коррупция, клановость. Этот спектакль о том, что победила потребительская философия и популизм. Улица правит страной, потому что популисты садятся на гребень уличных желаний. И продержатся, потому что произносят слова, которые люмпен глотает. А люди, которые могут создавать смыслы, - отошли от руля", - говорит сопродюсер спектакля.

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Сцена из детективного триллера "Афродизиак"
Фото: facebook.comafrodyziak.project
Сцена из детективного триллера "Афродизиак"
Сцена из детективного триллера "Афродизиак"
Сцена из детективного триллера "Афродизиак"
Сцена из детективного триллера "Афродизиак"

В проекте задействованы актеры 18 театров. В частности, театра Ивана Франко, Молодого театра, Дикого театра, театра "Золотые ворота", театра "ДАХ", театра на Левом берегу, ТЮЗа, Львовского, Ивано-Франковского и Ровенского театров.

В проекте задействованы актеры 18 театров

"Все проходили кастинг. Это моя позиция - не давать преференции столице, а приглашать актеров из регионов. В шоу принимают участие и цирковые актеры - жонглеры, фаерщики, ходулисты, воздушные гимнасты, - говорит Витовская. - Мы поставили это шоу в декабре 2016-го за средства нашей команды. Бюджет - до миллиона гривен. За 6 спектаклей в течение года ее посмотрели около 14 тысяч зрителей".

По словам Ирмы Витовской, эта пьеса важна как явление. Потому что это шаг к рынку в искусстве, к появлению проектного театра: когда деньги ходят за проектами, а не за площадками.

Интервью с Ирмой Витовской читайте в материале "По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах"

В продюсерскую группу детективного триллера "Афродизиак" вошли: Ирма Витовская, Виталий Ванца и Михаил Бондаренко. Спектакль поставлен по пьесе Виктора Понизова. Его можно посмотреть 8 июня 2018 года в Национальном цирке.

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