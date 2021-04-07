Продолжение фильма планировали 25 лет

Вышел дублированный на украинским трейлер фильма "Космический джем: Новые легенды".

Это сиквел наполовину анимационного фильма "Космический джем" с Майклом Джорданом, Биллом Мюрреем и мультперсонажами Looney Tunes. Вышел в 1996 году. На этот раз главную роль также исполнит чемпион NBA - Леброн Джеймс.

Режиссером сиквела стал Малкольм Д. Ли, снявший "Очень страшное кино 5". Продюсер - Райан Куглер, работал над "Черной пантерой".

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Новый фильм расскажет про необычное сочетание двух миров и покажет, на что готовы пойти некоторые родители, чтобы восстановить связь со своими детьми. Из-за проделок искусственного интеллекта Леброн и его маленький сын Дом попадают в ловушку цифрового пространства. Теперь Леброн должен вернуться домой. Для этого он выйдет на баскетбольную площадку вместе с Баґзом, Лолой Банни и другой бандой хулиганов Looney Tunes, чтобы победить команду цифровых чемпионов.

Автор: Youtube Главную роль в фильме "Космический джем: Новые легенды" выполняет чемпион NBA Леброн Джеймс.

В "Космический джем: Новые легенды" будет много отсылок к другим фильмам и сериалам. Леброн вспоминает Уилла Смита, намекая на "Людей в черном", а затем "Матрицу". В своем космическом путешествии пролетает мимо планеты Вестерос с характерными кольцами из "Игры престолов", также мимо Изумрудного города, где его затягивает в смерч.

На доске во время матча можно заметить имена Супермена, Ґендельфа, Кинг-Конга, Джокера и Железного гиганта. Среди зрителей - Флинстоуны, Скуби-Ду, дракон Дрогон, герои анимации "Бигфут", Пеннивайз, камикадзе-водители из "Безумного Макса: Дороги гнева" и компания Алекса из "Механического апельсина".

Автор: Youtube В фильме “Космический джем: Новые легенды” чемпион NBA Леброн Джеймс, исполняющий главную роль, в своем космическом путешествии пролетает мимо планеты Вестерос с характерными кольцами из «Игры престолов».

Также есть баскетбольные референсы. В трейлере Лола отдает передачу Леброну и затем расправляет руки, воспроизводя знаменитую фотографию Дуэйна Уэйда.

"Космический джем" выйдет в украинский прокат 15 июля 2021 года.

Автор: Youtube В фильме "Космический джем: Новые легенды" Лола отдает передачу и затем расправляет руки, воспроизводя знаменитую фотографию Дуэйна Уэйда.

Снять продолжение "Космического джема" планировали еще в 1996-м. Исполнитель главной роли, баскетболист Майкл Джордан отказался подписывать контракт. Продюсер солгал аниматорам, что спорстмен будет сниматься, чтобы продолжали работу над сиквелом. Уволились, когда узнали правду. Проект еще несколько раз пытались возобновить, на главную роль приглашали Джеки Чана и Джеффа Гордона. 2014-го сыграть согласился баскетболист Леброн Джеймс, съемки начались 2019-го.