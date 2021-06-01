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вторник, 01 июня 2021 15:10

Про Патрика с "Губки Боба" сняли отдельный сериал

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Вышел тизер мультсериала "Шоу Патрика Стара". Это спиноф "Губки Боба" о лучшего друга главного героя - морской звезды Патрика.

Ролик вышел на Youtube-канале платформы Nickelodeon, занимающейся производством шоу.

По сюжету, Патрик вести телевизионное шоу для соседей по району из своей спальни. За кулисами помогать его младшая сестра Сквидина, поддерживать родители Банни и Сесил, Дедушка Пат. Судя по тизеры, появится в шоу и сам Губка Боб. Также обещают появление бабушки Сквидварда - Тенкалз.

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Автор: Youtube
  Про лучшего друга Губки Боба, морскую звезду Патрика, сняли отдельный мультсериал. В нем он будет вести собственное шоу прямо из спальни.
Про лучшего друга Губки Боба, морскую звезду Патрика, сняли отдельный мультсериал. В нем он будет вести собственное шоу прямо из спальни.

Первой лентой на Netflix с украинским дубляжом стал полнометражный мультфильм "Губка Боб: Побег Губки". Дубляж выполняют украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн".

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