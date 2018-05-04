Президенты, боксер и голая феминистка: показали всемирно известные работы американского фотографа

Показали известные работы американского фотографа Арта Шея, которого называли "мастером портрета селебритис". Шей делал снимки рядовых американцев и знаменитостей середины ХХ в. в неофициальной атмосфере.

Подборку опубликовали на сайте британского theguardian.

Среди знаковых - фото президентов США Ричарда Никсона и Джона Кеннеди, похороны Мартина Лютера, американский актер Марлон Брандо с домашней собакой. В подборку вошла одна из самых известных фотографий Шея - "Бовуар в Чикаго", сделанная им в 1950 году. На ней французская писательница, идеолог феминистского движения Симона де Бовуар моется в душе.

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Фото: theguardian.com

Арт Шей родился в Бронксе, США, в 1922-м. После Второй мировой работал репортером в американском журнале Life. С 1948 года жил в Чикаго, делая фото для Time, Fortune, The New York Times. Получил всемирное признание за портреты известных людей: Марлона Брандо, Элизабет Тейлор, Джона Кеннеди и многих других, выполненных в лишенной официоза манере. Умер Шей в возрасте 96 лет.