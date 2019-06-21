Президент спас от тюрьмы писательницу

21 июня 1935-го родилась французская писательница Франсуаза Саган (настоящая фамилия Куарез). Она известна произведениями "Здравствуй, печаль", "Любите ли вы Брамса", "Солнечный луч в холодной воде". Уставшая от войны"и другие. Все произведения Франсуазы Саган - о любви, одиночестве, неудовлетворенности жизнью, они отличаются ясностью повествовательной манеры и точностью психологического рисунка.

С 14 лет Франсуаза уже рассылала свои рукописи по редакциям, но отказ приходил за отказом, пока, наконец, она не написала роман "Здравствуй, грусть!", ставший для нее судьбоносным. Писать роман начала, будучи уже студенткой Сорбонны. Он-то и попал в руки директора крупнейшего парижского издательства Рене Жюйяра. Опытный книжник сразу же почуял, что держит в руках будущий бестселлер. На папке с машинописным текстом стояло имя некой Франсуазы Саган, что абсолютно ни о чем не говорило мэтру издательского дела. Псевдоним Саган, кстати, был заимствован ею у героини обожаемого Пруста, принцессы Босон де Саган.

Условившись по телефону о встрече, директор принялся с нетерпением поджидать новоявленную писательницу. Учитывая изящество стиля, тонкий психологизм, глубокий философский подтекст романа, а главное – буквально пронизывающую его откровенную чувственность и эротизм, – месье Жюйяр предвкушал встречу с дамой во всех отношениях искушенной. Каково же было его удивление, когда на пороге кабинета появилась девочка-подросток: маленькая, хрупкая, с острым носиком и всклокоченными волосами.

Еще долго обескураженный издатель не мог взять в толк, как эта девчушка 19 лет от роду, эта смешная стрекоза, не имевшая никакого жизненного опыта и не познавшая радостей плотской любви, могла так писать! Но книгу все-таки издал.

На Саган обрушилась слава. Причем довольно скандальная, ведь это был 1954 й год, а для этого времени "Здравствуй, грусть!" был вещью смелой.

За год роман был переведен на множество языков и разошелся миллионными тиражами по всему миру. А еще через год Голливуд купил у Саган право на его экранизацию. Став обладательницей баснословного состояния, Франсуаза озадачилась вопросом: "Что же мне теперь делать с такими деньжищами?". И отправилась за советом к отцу.

"Потрать все немедленно! Шальные деньги не приносят счастья, особенно в твоем возрасте", - сказал он.

Она никогда не была послушной девочкой, но на этот раз с удовольствием последовала совету родителя и вскоре обзавелась виллой на Лазурном берегу, яхтой и красным "Ягуаром".

Как-то Жюйяр предложил Саган в рамках рекламной кампании отправиться в турне по маршруту Иерусалим – Нью-Йорк. А в качестве сопровождающего приставил к ней фотографа и красавца Филиппа Шарпентье. Они стали близки.

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В те дни она буквально светилась от счастья, ведь это была ее первая любовь! Но однажды в Нью-Йорке на одной из презентаций она вдруг услышала за спиной разговор двух гостей: "Гляди, эта малолетняя парижская выскочка похожа на драную кошку! А где же хваленый французский шарм?". Франсуаза посмотрела на Филиппа и поняла, что тот тоже все слышал… Любимый промолчал.

Закончилось турне – подошел к концу и ее роман: Филипп завел себе новую подружку и навсегда исчез из ее жизни. ,

Оставшись в одиночестве, Франсуаза впала в затяжную хандру и принялась по обыкновению искать утешение на дне бутылки. А потом взяла и написала второй роман – "Смутная улыбка". Критики единодушно сочли его куда более зрелым, чем ее первое произведение. Неудивительно, ведь она и сама за этот год повзрослела.

В 22 года она чуть не погибла. Как-то, находясь в изрядном подпитии, Франсуаза мчалась на своем железном коне и, не справившись с управлением, снесла дорожное заграждение. Машина улетела в кювет. Саган тогда буквально собирали по кусочкам. Пока она лежала в больнице, к ней зачастил с визитами ее старый знакомый Ги Шеллер – глава одного из издательств. Однажды, сидя у кровати Франсуазы, он долго смотрел на загипсованную и перебинтованную страдалицу, а потом вдруг взял и сказал: "Давай-ка, девочка, я на тебе женюсь. Пока ты не наделала еще каких-нибудь глупостей".

Свободолюбивая бунтовщица Саган и годившийся ей в отцы "правильный" и солидный Ги Шеллер прожили вместе год. А расстались после того, как однажды, вернувшись домой, Франсуаза обнаружила там такую картину: ее почтенный супруг, расположившись на диване… читал газету. Только и всего! Саган же сочла это зрелище верхом тривиальности.

"Господи, какая тоска…", – подумала она, молча собрала вещи и была такова. Через некоторое время Франсуаза предприняла еще одну попытку обрести семейное счастье. На сей раз ее избранником стал американец Боб Уэстхофф – бывший десантник, манекенщик и не состоявшийся скульптор. Она даже родила от него сына Дени. Но и этот брак не продлился долго – ей снова стало невыносимо скучно.

"Семейная жизнь – это… Да это какая-то спаржа с уксусом! Такое блюдо не для меня!" – заявила писательница своему американскому супругу и, оставив сына на попечение нянек и гувернанток, снова пустилась в свободное плаванье.

Впрочем, был в ее жизни мужчина, с которым Саган никогда не скучала – тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран. Более того – она очень гордилась многолетней дружбой с Миттераном, восхищаясь его искренностью и человечностью – качествами, что и говорить, не очень-то характерными для политиков. Он же, в свою очередь, преклонялся перед ее литературным талантом.

Они любили вдвоем скоротать вечерок за интеллектуальными спорами под бутылочку красного вина и утку с апельсинами – любимое блюдо мсье президента, которое Саган для него с удовольствием готовила.

Не раз Миттерану доводилось выручать писательницу из беды: как-то в Колумбии, куда он, прихватив с собой Франсуазу, отправился с официальным визитом, ей стало плохо – острый плеврит. Франсуазу отвезли в местный госпиталь, куда, отменив все встречи, примчался Миттеран. Узнав от врачей, что она может вот-вот умереть, президент решил немедленно отправить ее во Францию на личном самолете, чем спас писательнице жизнь.

"Я живу, как каскадер", – часто повторяла писательница, и это было правдой. Правдой было и то, что, несмотря на ее благотворительную деятельность и горячее участие в общественной жизни, правоохранительные органы заподозрили ее в хранении и распространении наркотиков, не говоря уже об их употреблении… Спасла писательницу от тюрьмы только близкая дружба с президентом.

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В их последнюю встречу уже немолодые Франсуа и Франсуаза много смеялись – шутили над своими многочисленными "болячками". Спустя несколько дней Миттеран умер.

А через 8 лет, в 2004-м не стало Франсуазы. Ей было 69. "Больше всего я боюсь нищеты и забвения", – сказала однажды Саган, словно предвидя, что именно этим она и закончит. В последние годы она уже ничего не писала и жила в одиночестве. Денежные средства от ее некогда огромных гонораров иссякли, она заложила дом, продала машины и яхты и была "в долгах, как в шелках"… Жила отшельницей в маленьком домике в окружении собак.

* * *

Она написала 40 книг, сорок простых и трогательных историй о любви. За перо обычно бралась тогда, когда подступала нужда. "Это хорошо, что я не умею экономить! – говорила Саган. – А то бы ничего не сочинила, ведь я такая лентяйка! Больше всего мне нравится ничего не делать – просто смотреть на облака. Только облака должны быть все время разные – не терплю однообразия".

* * *

Саган говорила, что мужчины ее вдохновляют на новые романы. Но каждый раз, когда она садилась писать книгу, бросала любовника. Иначе, считала, роман получится неудачным. Когда ей было 49, любовнику было 20.

* * *

Она курила в день по три пачки, хотя имела больные легкие.

Высказывания:

• "Куда исчезла романтика ... в наши годы мы уже не способны на поступки.

• "Парадокс: в трезвом состоянии врешь, и люди верят! Стоит напиться до состояния, когда правда лезет из тебя хмельным потоком - и все, никто не воспринимает слова серьезно.

• Стоит только начать бороться с чужими недостатками, и ты уже не можешь привыкнуть к недостаткам других людей.

• Нельзя полностью раскрываться перед другими.

• Никогда нельзя сказать точно - мы воплощаем в книги мудрость жизни, или рисуем жизнь, исходя из книг.

• Чувствуешь себя в своей тарелке только до тех пор, пока кто-то хранит эту самую тарелку.

• Стоит впустить в себя жалость, как это приятное чувство уже не отпустит тебя из волшебного плена.