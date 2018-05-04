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воскресенье, 06 мая 2018 21:46

Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
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Показали известные работы американского фотографа Арта Шея, которого называли "мастером портрета селебритис". Фотограф умер 28 апреля этого года в возрасте 96-ти лет. Шей делал снимки рядовых американцев и знаменитостей середины ХХ в. в неофициальной атмосфере.

Подборку опубликовали на сайте британского theguardian.

Среди знаковых - фото президентов США Ричарда Никсона и Джона Кеннеди, похороны Мартина Лютера, американский актер Марлон Брандо с домашней собакой. В подборку вошла одна из самых известных фотографий Шея - "Бовуар в Чикаго", сделанная им в 1950 году. На ней французская писательница, идеолог феминистского движения Симона де Бовуар моется в душе.

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Хула-хуп, Дерфилд, штат Иллинойс, 1958
Фото: theguardian.com
Привет демократы - демократическая конвенция в отеле Hilton, Мичиган-авеню, Чикаго, август 1968 г.
Цыганка, Чикаго, 1949
Джон Ф. Кеннеди получает запрос на американскую конференцию, Чикаго, 1962
Ричард Никсон на улице Ла Саль, Чикаго, во время президентской кампании 1968 года

Арт Шей родился в Бронксе, США, в 1922-м. После Второй мировой работал репортером в американском журнале Life. С 1948 года жил в Чикаго, делая фото для Time, Fortune, The New York Times. Получил всемирное признание за портреты известных людей: Марлона Брандо, Элизабет Тейлор, Джона Кеннеди и многих других, выполненных в лишенной официоза манере. Умер Шей в возрасте 96 лет.

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