Презентовали трейлер эпического фэнтези-сериала

Одну из главных ролей в фэнтези-сериале "Колесо времени" сыграла британка Розамунд Пайк. Известна по фильмам "Исчезнувшая", "007: Умри, но не сейчас" и "Опасный элемент". Автор: Amazon Prime Video

Стриминговая платформа Amazon Prime Video представила первый трейлер фэнтези-сериала "Колесо времени". Основан на одноименной серии романов американского писателя Роберта Джордана. Состоит из 14 книг, имеет разветвленный сюжет и более 2,5 тыс. персонажей разных рас и наций. Автор умер в 2007-м не завершив цикл, последние 3 романа по его черновиками дописал американский писатель Брэндон Сандерсон.

Во вселенной "Колеса времени" магия существует, но доступ к ней имеют лишь избранные. Морейн Дамодред, член могущественного женского ордена Айз Седай ищет новое воплощение легендарного колдуна Возрожденного Дракона. Во время путешествия встречает трех юношей из маленького поселения Две Реки. Полагает, что один из них может быть Возрожденным Драконом.

Роль Морейн сыграла британская актриса Розамунд Пайк, известная по фильмам "Исчезнувшая", "007: Умри, но не сейчас" и "Опасный элемент".

Премьера сериала состоится 19 ноября.

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В мае 2021-го "Колесо времени" продлили на второй сезон. Съемки уже идут - начались в июле.