Презентовали трейлер эпического фэнтези-сериала

 
Ексклюзивы
1/5
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 405
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1332
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 459
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2439
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1899
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 10045
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2835
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1026
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 306
Фото
Все фото
10
21
5
5
4
Открылся фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
Открылся фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage
&quot;Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили&quot; - чем удивляли на фестивале &quot;Ше.Fest&quot;
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Хит &quot;Украина!&quot; спели в необычном миксе капеллы и битбокс
Хит "Украина!" спели в необычном миксе капеллы и битбокс
Пианист-виртуоз привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины
Пианист-виртуоз привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины
&quot;Счастье дается тяжелым трудом&quot;: Сергей Жадан празднует 47-летие
"Счастье дается тяжелым трудом": Сергей Жадан празднует 47-летие
Видео
Все видео
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Звезда "Декстера" со своей группой приедет в Киев с концертом
Звезда "Декстера" со своей группой приедет в Киев с концертом
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
В украинском кино родился новый метод работы с актерами - кинокритик
Netflix анонсировал бесплатный фестиваль для поклонников кино
Netflix анонсировал бесплатный фестиваль для поклонников кино
Одесский кинофестиваль объявил победителей
Одесский кинофестиваль объявил победителей
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 378
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 990
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1962
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 108
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 00:45

Презентовали трейлер эпического фэнтези-сериала

  Комментировать
Презентовали трейлер эпического фэнтези-сериала
Одну из главных ролей в фэнтези-сериале "Колесо времени" сыграла британка Розамунд Пайк. Известна по фильмам "Исчезнувшая", "007: Умри, но не сейчас" и "Опасный элемент". Автор: Amazon Prime Video

Стриминговая платформа Amazon Prime Video представила первый трейлер фэнтези-сериала "Колесо времени". Основан на одноименной серии романов американского писателя Роберта Джордана. Состоит из 14 книг, имеет разветвленный сюжет и более 2,5 тыс. персонажей разных рас и наций. Автор умер в 2007-м не завершив цикл, последние 3 романа по его черновиками дописал американский писатель Брэндон Сандерсон.

Во вселенной "Колеса времени" магия существует, но доступ к ней имеют лишь избранные. Морейн Дамодред, член могущественного женского ордена Айз Седай ищет новое воплощение легендарного колдуна Возрожденного Дракона. Во время путешествия встречает трех юношей из маленького поселения Две Реки. Полагает, что один из них может быть Возрожденным Драконом.

Роль Морейн сыграла британская актриса Розамунд Пайк, известная по фильмам "Исчезнувшая", "007: Умри, но не сейчас" и "Опасный элемент".

Премьера сериала состоится 19 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату премьеры самого дорогого сериала в истории

В мае 2021-го "Колесо времени" продлили на второй сезон. Съемки уже идут - начались в июле.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Презентовали трейлер эпического фэнтези-сериала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 24148
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 11736
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 10045
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8443
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 6912
Культура
"Нельзя всю культуру сводить к популярной. Это нежелание слушать интеллектуалов" - Гундорова
"Нельзя всю культуру сводить к популярной. Это нежелание слушать интеллектуалов" - Гундорова
 Просмотров: 90
"Мне в Киеве всегда не хватает масштаба" - основатель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин
"Мне в Киеве всегда не хватает масштаба" - основатель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин
5
 Просмотров: 90
Вячеслав Жила со скандалом возглавил Театр юного зрителя
Вячеслав Жила со скандалом возглавил Театр юного зрителя
 Просмотров: 207
Начался старейший в мире кинофестиваль
Начался старейший в мире кинофестиваль Просмотров: 90
"Ожидал монстра, а встретил заботливую женщину" - польский журналист проведет автограф-сессию новой книги
"Ожидал монстра, а встретил заботливую женщину" - польский журналист проведет автограф-сессию новой книги
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
1
"Мы еще поборемся"- Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США
Голосов: 180
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть