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воскресенье, 03 марта 2019 17:19

Премию имени Василия Симоненко получил одессит

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Премию имени Василия Симоненко получил одессит

Объявлены лауреаты Международной премии авторской песни им. Василия Симоненко за 2019 год. Об этом информирует Буквоїд.

Дуэт Инну и Татьяну Чабан из Чернигова отмлетили за замечательную песню "Пречистії зорі" (музыку на стихи Леси Украинки создала Татьяна Чабан). В репертуаре сестер - песни на стихи Елены Телиги, Лины Костенко, современных украинских и зарубежных поэтов. Татьяна Чабан пишет не только музыку, но и стихи.

Поэта Дмитрия Шупту из Одессы и композитора Петра Лойтра из Кировоградской области наградили за песню "Козачата", которую выполняет Юрий Липин. Вместе они создали цикл патриотических песен, которые сейчас звучат в исполнении украинских певцов.

Международную премию авторской песни им. Василия Симоненко основали общественные организации "Чумацький віз" и "Криниця" с целью популяризации в Украине и за рубежом современных украинских песен, которые сочетают глубокую поэзию и оригинальную мелодию. С 1 января 2019 основателем этой почетной награды стала Международная литературно-художественная Академия Украины.

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03
марта

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