Премия "Золота дзиґа" создала новую номинацию

Кинопремию "Золота дзиґа" вручат в 23 номинациях. Среди них - 2 новые: "Открытие года" и "Лучшие визуальные эффекты". Фото: uafilmacademy.org

Национальная кинопремия "Золота дзиґа" ввела новую номинацию - "Лучший оригинальный сериал".

"На награду могут претендовать оригинальные игровые сериалы, которые имели премьеру на общенациональном телеканале или вебплатформе в период с 1 января 2020 г. до 28 февраля 2021 г., и без привлечения специалистов из страны-агрессора", - говорится на сайте премии.

Награждение будет проходить в следующих номинациях:

Лучший фильм (награждается продюсер и режиссер фильма)

Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Г. Ильенко)

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

лучший сценарий

лучшая музыка

Лучший документальный фильм

Лучший короткометражный игровой фильм (им. Ю. А. Минзянова)

Лучший оригинальный сериал

Лучший полнометражный анимационный фильм

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший дизайн костюмов

лучшая песня

лучший грим

лучший звук

лучший монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Премия зрительских симпатий

открытие года

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа